أزمة قلبية مفاجئة تُدخل مريم حليم المستشفى وتؤجل تصوير عملها الجديد

وبحسب المعلومات المتداولة، شعرت حليم بوعكة صحية طارئة، ليتم نقلها إلى أحد المستشفيات حيث تخضع حالياً للمتابعة الطبية تحت إشراف فريق متخصص، مع التزامها بالراحة لحين تحسن حالتها.

وتسببت الأزمة الصحية في تأجيل استعدادات الفنانة الجزائرية لتصوير عملها الجديد، إلى حين الاطمئنان على وضعها الصحي وقدرتها على العودة إلى أجواء التصوير من جديد.

وتواصل مريم حليم مسيرتها الفنية التي تعتبرها وطنها الثاني، حيث شاركت خلال السنوات الماضية في عدد من الأعمال التي عززت حضورها على الساحة الفنية.

ومن أبرز مشاركاتها مسلسل "قلع الحجر"، الذي حققت من خلاله حضوراً لافتاً، إضافة إلى مشاركتها في مسلسلي "بت القبايل" و"الضاحك الباكي".

وينتظر جمهور مريم حليم تطورات حالتها الصحية خلال الفترة المقبلة، وسط تمنيات لها بالشفاء العاجل والعودة سريعاً إلى بلاتوهات التصوير واستكمال نشاطها الفني.