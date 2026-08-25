مراد يلدريم وإيمان الباني يستقبلان مولودهما الجديد

كشفت الصحافية بيرسين ألتونتاش أن الفنان مراد يلدريم وزوجته المغربية الباني استقبلا مولودهما الثاني، بعد فترة حرصا خلالها على إبقاء تفاصيل الحمل بعيدًا عن الأضواء، وسط أجواء عائلية غمرتها الفرحة والسعادة.

ورُزق الزوجان بطفل ذكر اختارا له اسم «كرم»، لينضم إلى شقيقته الكبرى ميراي، التي وُلدت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2022، ويعيش مراد يلدريم بذلك فرحة الأبوة للمرة الثانية. وسرعان ما انتشر الخبر عبر ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التهاني على الزوجين من جمهورهما ومحبيهما.



وكان مراد يلدريم وإيمان الباني قد أعلنا في وقت سابق انتظارهما مولودهما الثاني، من خلال جلسة تصوير عائلية جمعتهما بابنتهما ميراي، وشاركا صورها مع متابعيهما عبر حساباتهما على «إنستغرام»، وأرفقاها بعبارة حملت «أخبارًا سعيدة».