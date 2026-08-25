رسائل غامضة من انجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تشعل الجدل

وتساءلت في منشوراتها عن وجود "أب" يرفض السماح للأم بمنح أطفالها جواز سفرها الأجنبي أو جنسيتها، رغم إمكانية استفادتهم منها مستقبلاً، مشيرة أيضاً إلى رفضه تسليمها جوازات سفر الأطفال ومنعهم من السفر أو قضاء العطلات معاً.

وفي منشورات أخرى، تحدثت عن آباء لا يشاركون أبناءهم لحظاتهم المهمة، متسائلة عن أب لا يحتفل بمناسبات خاصة لابنته ولا يقدم أي لفتة تعبّر عن اهتمامه بها، كما أشارت إلى غياب بعض الآباء عن حياة أطفالهم لدرجة عدم معرفتهم بأعمارهم.

وأرفقت منشوراتها باستطلاعات رأي لمتابعيها، سألتهم فيها عما إذا كانوا قد صادفوا أشخاصاً بهذه الصفات في حياتهم.

ولم تسمِّ بشارة أي شخص بشكل مباشر في هذه الرسائل، إلا أن توقيت المنشورات أعاد فتح باب التساؤلات بين المتابعين، خاصة أنها جاءت بعد انفصالها عن ، وسط تكهنات حول ما إذا كانت هذه الرسائل تعكس .