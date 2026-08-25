هل أُغمي عليها بسبب الشامي؟ صاحبة فيديو حفل هولندا تكشف حقيقة ما حدث

أثار موقف إنساني خلال حفل الفنان السوري في تفاعلاً واسعاً عبر ، بعدما أوقف الفنان غناءه بشكل مفاجئ للتوجه نحو إحدى الفتيات بين الجمهور بعد سقوطها، في أشاد به المتابعون.





وكان قد أحيا حفلاً جماهيرياً ضخماً في وسط حضور كبير وتفاعل لافت من الجمهور، حيث قدم مجموعة من أشهر أغانيه وسط أجواء حماسية. وخلال الحفل، لاحظ سقوط إحدى الفتيات بين الحضور بسبب الزحام، ليوقف الغناء للحظات ويتوجه نحو مكان وجودها للاطمئنان عليها، قبل استكمال فقرته الغنائية.



وبعد انتشار الفيديو، تداول عدد من الصفحات رواية تفيد بأن الفتاة فقدت وعيها بسبب رؤيتها للشامي، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين، وفتح باب التعليقات حول حقيقة ما حصل.



لكن صاحبة الفيديو التي قامت بتوثيق اللحظة خرجت لتوضح تفاصيل الواقعة، مؤكدة أن ما يتم تداوله ليس دقيقاً. وقالت إن الفتاة لم تُغمَ عليها بسبب الشامي، بل تعرضت لحادث أدى إلى سقوطها على نتيجة الازدحام وكثرة عدد الحاضرين داخل الحفل.



وأضافت مصورة الفيديو أن القصة “ليست كما يتم تداولها”، مطالبة المتابعين بعدم تضخيم الموضوع أو نشر معلومات غير صحيحة حول الحادثة، في إشارة إلى أن ما حصل كان مجرد سقوط بسبب ظروف المكان والحضور الكبير.

وكان الفيديو قد حظي بتفاعل واسع، إذ أشاد عدد كبير من الجمهور بتصرف الشامي وسرعة تدخله للاطمئنان على الفتاة، معتبرين أن موقفه يعكس اهتمامه بمعجبيه وحرصه على الحاضرين خلال حفلاته.