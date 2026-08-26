بعد تأجيل جلسة المحاكمة .. ما مصير حفل فضل شاكر في سوريا ؟

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لموقع "إرم نيوز" أن التواصل بين فضل شاكر ونقيب الفنانين السوريين مازن الناطور اقتصر على دعوة الفنان اللبناني إلى زيارة ومنحه عضوية الفنانين السوريين، تقديرًا لمسيرته الفنية، من دون الاتفاق على تنظيم حفل له في .

وكان الناطور قد وجّه في يوليو/تموز الماضي دعوة رسمية إلى فضل شاكر لزيارة سوريا، بالتزامن مع الإعلان عن منحه عضوية النقابة عقب تحسن وضعه الصحي. إلا أن أي موعد أو مكان محتمل لحفله الأول بعد العودة إلى النشاط الفني لم يُعلن حتى الآن.

وأشارت المصادر إلى أن نقابة الفنانين السوريين تركز حاليًا على التحضيرات الخاصة بحفلي الفنانة أصالة نصري، المقرر إقامتهما 17 و19 سبتمبر/أيلول المقبل في صالة الفيحاء بدمشق، برعاية وزارة الثقافة.

ويمثل عودة أصالة إلى إحياء الحفلات في سوريا بعد غياب تجاوز 16 عامًا، منذ آخر ظهور غنائي لها الأوبرا عام 2010.

في المقابل، يترقب جمهور فضل شاكر عودته إلى المسرح بعد استكمال مرحلة تعافيه، وسط حديث عن تلقيه عروضًا لإحياء حفلات في مصر والكويت والمغرب وتونس ولبنان وسلطنة عُمان، إلى جانب جولات محتملة في كندا وأستراليا وعدد من الدول الأوروبية.

وبذلك، تبقى زيارة فضل شاكر إلى سوريا في إطار الدعوة الرسمية الموجهة إليه، فيما لم يُبرم حتى الآن أي اتفاق معلن لإقامة حفل غنائي له في دمشق أو غيرها من المدن السورية.