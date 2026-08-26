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بعد تأجيل جلسة المحاكمة .. ما مصير حفل فضل شاكر في سوريا ؟
بعد تأجيل جلسة المحاكمة .. ما مصير حفل فضل شاكر في سوريا ؟
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بعد تأجيل جلسة المحاكمة .. ما مصير حفل فضل شاكر في سوريا ؟

فن و منوعات

2026-08-26 | 05:12
بعد تأجيل جلسة المحاكمة .. ما مصير حفل فضل شاكر في سوريا ؟
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Aljadeed
بعد تأجيل جلسة المحاكمة .. ما مصير حفل فضل شاكر في سوريا ؟

حسمت مصادر مطلعة حقيقة الأنباء المتداولة بشأن وجود اتفاق لإقامة حفل غنائي للفنان اللبناني فضل شاكر في سوريا، مؤكدة عدم التوصل إلى أي اتفاق أو تنسيق رسمي بهذا الشأن حتى الآن.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لموقع "إرم نيوز" أن التواصل بين فضل شاكر ونقيب الفنانين السوريين مازن الناطور اقتصر على دعوة الفنان اللبناني إلى زيارة سوريا ومنحه عضوية نقابة الفنانين السوريين، تقديرًا لمسيرته الفنية، من دون الاتفاق على تنظيم حفل له في دمشق.

وكان الناطور قد وجّه في يوليو/تموز الماضي دعوة رسمية إلى فضل شاكر لزيارة سوريا، بالتزامن مع الإعلان عن منحه عضوية النقابة عقب تحسن وضعه الصحي. إلا أن أي موعد أو مكان محتمل لحفله الأول بعد العودة إلى النشاط الفني لم يُعلن حتى الآن.

وأشارت المصادر إلى أن نقابة الفنانين السوريين تركز حاليًا على التحضيرات الخاصة بحفلي الفنانة أصالة نصري، المقرر إقامتهما يومي 17 و19 سبتمبر/أيلول المقبل في صالة الفيحاء بدمشق، برعاية وزارة الثقافة.

ويمثل الحدث عودة أصالة إلى إحياء الحفلات في سوريا بعد غياب تجاوز 16 عامًا، منذ آخر ظهور غنائي لها في دار الأوبرا السورية عام 2010.

في المقابل، يترقب جمهور فضل شاكر عودته إلى المسرح بعد استكمال مرحلة تعافيه، وسط حديث عن تلقيه عروضًا لإحياء حفلات في مصر والكويت والمغرب وتونس ولبنان وسلطنة عُمان، إلى جانب جولات محتملة في كندا وأستراليا وعدد من الدول الأوروبية.

وبذلك، تبقى زيارة فضل شاكر إلى سوريا في إطار الدعوة الرسمية الموجهة إليه، فيما لم يُبرم حتى الآن أي اتفاق معلن لإقامة حفل غنائي له في دمشق أو غيرها من المدن السورية.

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