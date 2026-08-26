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دول بلا جيوش؟
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دول بلا جيوش؟

فن و منوعات

2026-08-26 | 05:21
دول بلا جيوش؟
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دول بلا جيوش؟

رغم أن امتلاك قوة عسكرية يُعدّ ركناً أساسياً في حماية أمن الدول وسيادتها، اختارت نحو 20 دولة حول العالم التخلي عن الجيوش الدائمة، مفضّلة توجيه مواردها نحو قطاعات مثل التعليم والصحة والتنمية، والاعتماد على المعاهدات والشراكات الدولية لضمان أمنها.

وبحسب تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنترست» الأميركية للكاتب المتخصص في الأمن القومي هاريسون كاس، فإن معظم الدول التي لا تمتلك جيوشاً هي جزر صغيرة في البحر الكاريبي أو المحيط الهادئ، ولا تواجه تهديدات مباشرة من دول مجاورة. إلا أن القائمة تضم أيضاً دولاً ذات أهمية استراتيجية وجيوسياسية بارزة.

ومن بين هذه الدول، تبرز خمس هي الأكبر من حيث عدد السكان: كوستاريكا وبنما وموريشيوس وجزر سليمان وآيسلندا.

آيسلندا

لا تمتلك آيسلندا جيشاً دائماً منذ عام 1869، وتعتمد في حمايتها على موقعها الجغرافي البعيد عن البر الأوروبي، إضافة إلى اتفاقية دفاع ثنائية أبرمتها مع الولايات المتحدة عام 1951.

ورغم عدم امتلاكها قوات مسلحة، تُعدّ آيسلندا عضواً مؤسساً في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، كما تتمتع بأهمية استراتيجية بسبب وقوعها فوق فجوة غرينلاند–آيسلندا–المملكة المتحدة، وهي ممر بحري بالغ الأهمية لوصول الغواصات الروسية إلى المحيط الأطلسي.

جزر سليمان

منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1978، لم تنشئ جزر سليمان جيشاً خاصاً بها، واعتمدت تاريخياً على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا لتوفير الحماية.

لكن البلاد تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى ساحة تنافس بين واشنطن وبكين، بعدما أبرمت اتفاقية أمنية مع الصين تسمح للسفن الحربية الصينية بزيارة موانئها. وعقب أزمة سياسية شهدتها البلاد مطلع عام 2026، أعلن رئيس الوزراء الجديد مراجعة الاتفاقية، في تطور تتابعه الولايات المتحدة وأستراليا باهتمام.

موريشيوس

اختارت موريشيوس، عقب استقلالها عن المملكة المتحدة عام 1968، عدم إنشاء جيش، مدفوعة باعتبارات مالية وتنموية، ووجّهت مواردها نحو التصنيع والسياحة والخدمات المالية.

ورغم صغر مساحتها، تقع الدولة في موقع استراتيجي جنوب غربي المحيط الهندي، وتعتمد على شراكة وثيقة مع الهند في مجالي الدفاع والمراقبة.

كما يرتبط موقعها بالنزاع على جزر تشاغوس، التي تطالب موريشيوس باستعادة السيادة عليها، فيما تضم جزيرة دييغو غارسيا قاعدة عسكرية تستخدمها الولايات المتحدة.

بنما

ألغت بنما جيشها الدائم بعد عقود من تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية. وجاء القرار عقب الغزو الأميركي عام 1989 والإطاحة بالحاكم العسكري مانويل نورييغا، قبل أن تقر الجمعية الوطنية عام 1994 تعديلاً دستورياً يحظر وجود جيش دائم.

وتعتمد بنما في حماية قناة بنما الاستراتيجية على معاهدة الحياد الموقعة عام 1977، والتي تكرس حياد القناة وتمنح الولايات المتحدة حق التدخل عسكرياً في حال تعرضها لتهديد خارجي.

كوستاريكا

تُعد كوستاريكا أكبر دولة من حيث عدد السكان بين الدول التي لا تمتلك جيشاً دائماً. ففي أعقاب حرب أهلية دامية عام 1948، قرر الرئيس خوسيه فيغيريس فيرير إلغاء الجيش، وأُدرج القرار في دستور البلاد الصادر عام 1949.

وأعادت كوستاريكا توجيه الموارد المخصصة للدفاع إلى الرعاية الصحية والتعليم وحماية البيئة، فيما اعتمدت أمنياً على معاهدة البلدان الأميركية للمساعدة المتبادلة، المعروفة بـ«معاهدة ريو»، والتي تعتبر أي اعتداء على إحدى الدول الأعضاء اعتداءً على جميعها.

وتُظهر هذه التجارب أن الاستغناء عن الجيش لا يعني غياب منظومة الحماية، بل انتقالها من القوة العسكرية الوطنية إلى شبكة من التحالفات والمعاهدات والضمانات الخارجية، في خيار يبقى مرتبطاً بطبيعة الموقع الجغرافي والتهديدات المحيطة بكل دولة.
 

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