قتل 8 من أقاربه.. ثم انتحر!

وينتمي الضحايا إلى 4 أجيال من العائلة، تتراوح أعمارهم بين جدة كبرى في تسعينيات عمرها وطفلة تبلغ 7 سنوات.
وأوضحت الشرطة أنها استجابت لبلاغ بشأن المنزل، مساء الأحد، وسمعت أصوات إطلاق نار من الجزء الخلفي منه، قبل أن تندلع النيران في المنزل
بالكامل.
وأكدت سقوط عدة قتلى، بينهم شخص توفي متأثراً بإصابته بعيار ناري أطلقه على نفسه.
وتعد الواقعة ثاني حادثة قتل جماعي في الولايات المتحدة
هذا العام، وفق بيانات "أسوشيتد برس
" وصحيفة "يو إس إيه توداي"، بالتعاون مع جامعة "نورث إيسترن".
وتعد حادثة مونتانا الأكثر دموية في الولايات المتحدة منذ نيسان
الماضي، عندما أطلق أب من ولاية لويزيانا
النار على 8 أطفال، بينهم 7 من أبنائه، ما أسفر عن مقتلهم، كما أطلق النار على زوجته وامرأة أخرى وأصابهما.