قتل 8 من أقاربه.. ثم انتحر!

وينتمي الضحايا إلى 4 أجيال من العائلة، تتراوح أعمارهم بين جدة كبرى في تسعينيات عمرها وطفلة تبلغ 7 سنوات.وأوضحت الشرطة أنها استجابت لبلاغ بشأن المنزل، مساء الأحد، وسمعت أصوات إطلاق نار من الجزء الخلفي منه، قبل أن تندلع النيران بالكامل.وأكدت سقوط عدة قتلى، بينهم شخص توفي متأثراً بإصابته بعيار ناري أطلقه على نفسه.وتعد الواقعة ثاني حادثة قتل جماعي في هذا العام، وفق بيانات " " وصحيفة "يو إس إيه توداي"، بالتعاون مع جامعة "نورث إيسترن".وتعد حادثة مونتانا الأكثر دموية في الولايات المتحدة منذ الماضي، عندما أطلق أب من ولاية النار على 8 أطفال، بينهم 7 من أبنائه، ما أسفر عن مقتلهم، كما أطلق النار على زوجته وامرأة أخرى وأصابهما.