مراد يلدريم وإيمان الباني يكشفان الصور الأولى لمولودهما "كرم"

وظهر الزوجان في جلسة تصوير عائلية دافئة برفقة مولودهما الجديد، من دون ملامح وجهه، فيما أرفق مراد الصور بتعليق مقتضب كتب فيه: «مرحبًا بابننا كرم».

بدورها، أعلنت الباني الخبر باللغة ، وكتبت: «بفضل الله وعونه رُزقنا بمولود ذكر اخترنا له اسم كرم، نسأل الله أن يجعله قرة عين لنا إن شاء الله».



وكشف من خلال الصور اسم طفلهما للمرة الأولى، وسط تفاعل واسع من الجمهور وعدد من أصدقائهما في الوسط الفني، الذين حرصوا على تهنئتهما بقدوم المولود الجديد.

وينضم كرم إلى شقيقته الكبرى ميراي، التي وُلدت في أكتوبر/تشرين الأول 2022، ليعيش مراد وإيمان فرحة الأبوة والأمومة مجددًا.

وكان مراد يلدريم قد أبقى خبر حمل زوجته بعيدًا عن الإعلام طوال الأشهر الماضية، قبل أن يكشف عنه قبل نحو أسبوع واحد فقط، عندما نشر صورًا من جلسة تصوير ظهرت فيها إيمان في مراحل متقدمة من الحمل.

وعلى الصعيد الفني، يستعد يلدريم للعودة إلى تصوير الموسم الثاني من مسلسل «ورود وذنوب» بعد انتهاء الإجازة الصيفية، وذلك عقب النجاح الذي حققه العمل في موسمه الأول.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانبه الفنانة جيمري بايسل، فيما يجسد مراد شخصية «سرحات»، رجل الأعمال الناجح الذي تنقلب حياته بعد اكتشافه سرًا خطيرًا أخفته زوجته لسنوات.

يُذكر أن مراد يلدريم وإيمان الباني تزوجا في ديسمبر/كانون الأول 2016، وأقاما احتفالات زفاف في كل من والمغرب.