نادين الراسي تحيي ذكرى وفاة جورج الراسي بمشهد مؤثر

ونشرت نادين عبر حسابها على «إنستغرام» مقطعًا من المسلسل ظهرت فيه داخل سيارة تعرضت لحادث، فيما تحاول شخصيتها التعامل مع الموقف وطلب المساعدة. وربطت الفنانة بين تفاصيل المشهد والمأساة التي عاشتها عائلتها بعد رحيل .وكشفت نادين للمرة الأولى بعض تفاصيل كواليس تصوير المشهد، موضحة أن خوض هذه التجربة لم يكن سهلًا عليها، نظرًا للتشابه المؤلم بين أحداثها وما جرى لشقيقها في الواقع.وأشارت إلى أن المخرج طلب تجهيز سيارتي إسعاف خلال التصوير، نظرًا لطبيعة المشهد التي تضمنت طارئة داخل السيارة، وهو ما زاد من وقع التجربة عليها.وفي رسالتها المرافقة للفيديو، أوضحت نادين أن الله لم يكتب لها أن تكون إلى جانب جورج لحظة وقوع الحادث، لكنها شعرت بقربه منها أثناء تصوير المشهد، وكأنها عاشت تلك اللحظة برفقته.واختتمت رسالتها بكلمات مؤثرة وجهتها إلى شقيقها الراحل، قائلة: «أحبك يا بطل».وتفاعل متابعو نادين مع المنشور، خصوصًا أن مشاركته تزامنت مع الذكرى الرابعة لوفاة ، مستعيدين ذكريات الفنان اللبناني وأغنياته التي تركت حضورًا لافتًا لدى جمهوره.