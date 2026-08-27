وفاة تيم كاري نجم The Rocky Horror Picture Show...عُثر عليه متوفياً في منزله

وعُثر على كاري متوفياً داخل منزله في ، بعدما استجابت الشرطة لبلاغ يتعلق بحالة وفاة، فيما أكدت السلطات عدم وجود شبهة جنائية في الحادثة، ولم يُعلن حتى الآن السبب المباشر للوفاة.

وكان تيم كاري قد واجه خلال السنوات الماضية ظروفاً صحية صعبة، أبرزها إصابته بجلطة دماغية عام 2012 أثرت على حركته، لكنه واصل الظهور في المناسبات الفنية والعمل في مجال الأداء الصوتي.

واشتهر كاري عالمياً بعد تجسيده شخصية الدكتور فرانك-إن-فورتر في فيلم The Rocky Horror Picture Show عام 1975، كما عرفه الجمهور بأدوار أخرى بارزة بينها شخصية وايز في مسلسل It، ومشاركته في فيلمي Home Alone 2 وAnnie.

برحيله، يفقد عالم الفن ممثلاً امتلك أسلوباً خاصاً وقدرة على تقديم شخصيات مختلفة بين والرعب والدراما، تاركاً إرثاً فنياً ما زال حاضراً لدى أجيال من المشاهدين