جيجي حديد تكشف سر اختلاف علاقتها ببرادلي كوبر عن علاقاتها السابقة

وفي مقابلة نادرة مع مجلة "فوغ" ، تحدثت جيجي عن طبيعة علاقتها ببرادلي، موضحة أن أكثر ما يميزها هو قدرة كل منهما على مشاركة أفكاره ومشاعره دون ، معتبرة أن التواصل الصريح يشكل أساساً مهماً لبناء علاقة ناجحة.

وقالت جيجي إن الاختلاف الحقيقي في علاقتها الحالية يكمن في إمكانية أن يكون الطرفان واضحين مع بعضهما، وأن يتحدث كل منهما عما يفكر به في اللحظة نفسها، مشيرة إلى أن غياب هذه القدرة على الصراحة قد يكون دليلاً على أن الشخص ليس الشريك المناسب.

وأكدت عارضة الأزياء أن العلاقات الصحية تحتاج إلى جهد ورحلة يخوضها الطرفان معاً، لافتة إلى أن التفاهم والتواصل من العوامل الأساسية لاستمرار أي علاقة.

وتأتي تصريحات جيجي حديد وسط استمرار التكهنات حول مستقبل علاقتها ببرادلي كوبر، خصوصاً بعد ظهورهما مؤخراً في الفرنسية وهما يرتديان خواتم في اليد اليسرى، ما أثار تساؤلات بين المتابعين حول احتمال ارتباطهما رسمياً أو زواجهما سراً.

وظهر برادلي كوبر مرتدياً خاتماً ذهبياً بسيطاً، بينما ارتدت جيجي خاتماً رفيعاً بدا مزيناً بتفاصيل تشبه حبات اللؤلؤ، الأمر الذي زاد من التكهنات حول طبيعة المرحلة الجديدة التي قد تكون وصل إليها .

وكانت علاقة جيجي حديد وبرادلي كوبر قد بدأت تثير اهتمام الجمهور عام 2023، بعدما شوهدا معاً للمرة الأولى في ، قبل أن تتزايد الشائعات حول ارتباطهما عقب ظهورهما في مناسبات عدة، مع حرصهما على إبقاء تفاصيل حياتهما الخاصة بعيدة عن الأضواء.

ويُعد ظهور جيجي بهذه التصريحات العلنية النادرة خطوة لافتة، بعدما اختار الثنائي طوال الفترة الماضية الحفاظ على قدر كبير من الخصوصية بشأن علاقتهما.