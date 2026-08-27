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رغم الخلاف بينهما.. عايض يوسف يوجّه رسالة إلى داليا مبارك بعد إعلان اعتزالها الفن
رغم الخلاف بينهما.. عايض يوسف يوجّه رسالة إلى داليا مبارك بعد إعلان اعتزالها الفن
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رغم الخلاف بينهما.. عايض يوسف يوجّه رسالة إلى داليا مبارك بعد إعلان اعتزالها الفن

فن و منوعات

2026-08-27 | 07:23
رغم الخلاف بينهما.. عايض يوسف يوجّه رسالة إلى داليا مبارك بعد إعلان اعتزالها الفن
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Aljadeed
رغم الخلاف بينهما.. عايض يوسف يوجّه رسالة إلى داليا مبارك بعد إعلان اعتزالها الفن

أثار قرار الفنانة السعودية داليا مبارك اعتزال الفن تفاعلاً واسعاً بين الجمهور وزملائها في الوسط الفني، بعدما أعلنت أن مشاركتها في برنامج "ذا فويس كيدز" إلى جانب عمل فني أخير ستكون آخر محطاتها قبل الابتعاد عن الساحة الفنية بشكل نهائي.

وكان من بين أبرز المعلقين على قرار الاعتزال الفنان السعودي عايض يوسف، الذي وجّه رسالة إلى داليا مبارك عبر حسابه على منصة "إكس"، رغم الخلاف العلني الذي جمعهما خلال السنوات الماضية.

وأشاد عايض بصوت داليا ومسيرتها الفنية، مؤكداً أن قرارها يمثل خسارة للفن السعودي، وكتب: "رغم اللي حصل بيننا بس ما ننكر أنك أهم صوت سعودي نسائي، وقرار الاعتزال خسارة للفن السعودي، وهذه شهادة حق".

وجاء موقف عايض لافتاً بسبب الخلاف السابق بين الفنانين، والذي وقع عام 2024 بعد نقاش علني عبر منصة "إكس"، بدأ عندما سُئلت داليا مبارك عن إمكانية تقديم عمل فني يجمعها بعايض يوسف، لترد حينها: "مع عايض لا ولن يحصل أبداً"، ما فتح باباً للجدل بين المتابعين.

ولم يكن عايض يوسف الوحيد الذي تفاعل مع إعلان داليا مبارك، إذ حرص عدد من الفنانين على توجيه رسائل دعم لها، مطالبين إياها بإعادة التفكير في قرارها وعدم التخلي عن مسيرتها التي بنتها على مدار سنوات.

كما وجّه الفنان فؤاد عبد الواحد رسالة مؤثرة إلى داليا، دعاها فيها إلى الاستمرار في الفن، مؤكداً أن موهبتها وحضورها لا يمكن أن يكونا أمراً عابراً، وأن التحديات لا يجب أن تنهي الحلم.

بدوره، عبّر الفنان والملحن السعودي فيصل المحمد عن دعمه لداليا مبارك، مشيراً إلى أنها كانت مصدر إلهام له ولعدد من الفنانين الشباب، وأن تجربتها أثبتت قدرة الفنان السعودي على الوصول والنجاح رغم الصعوبات.

وكانت داليا مبارك قد أعلنت اعتزالها الفن من خلال منشورات عبر حسابها على "إنستغرام"، موضحة أن قرارها جاء بعد تأثير تجربتها الفنية على حياتها النفسية والإنسانية، وأن مشاركتها المقبلة في "ذا فويس كيدز" ستكون من آخر ظهوراتها الفنية قبل الابتعاد نهائياً عن المجال.

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