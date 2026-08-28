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دانييلا رحمة تصل أستراليا برفقة ابنها إلياس.. استقبال عائلي مؤثر في المطار
دانييلا رحمة تصل أستراليا برفقة ابنها إلياس.. استقبال عائلي مؤثر في المطار
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دانييلا رحمة تصل أستراليا برفقة ابنها إلياس.. استقبال عائلي مؤثر في المطار

فن و منوعات

2026-08-28 | 04:36
دانييلا رحمة تصل أستراليا برفقة ابنها إلياس.. استقبال عائلي مؤثر في المطار
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Aljadeed
دانييلا رحمة تصل أستراليا برفقة ابنها إلياس.. استقبال عائلي مؤثر في المطار

وصلت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة إلى مدينة سيدني الأسترالية برفقة ابنها إلياس، في زيارة عائلية مميزة جمعتها بأفراد أسرتها المقيمين هناك منذ سنوات، وسط استقبال حافل وثّقته عبر حسابها على "إنستغرام".

وشاركت دانييلا متابعيها عبر خاصية "الستوري" لقطات من لحظة وصولها إلى المطار، حيث كان عدد من أفراد عائلتها في انتظارها، وحرصوا على تنظيم استقبال خاص لها ولطفلها إلياس، في أجواء غلبت عليها الفرحة والتأثر بعد فترة من الغياب.

وظهرت دانييلا في إحدى الصور وهي تحمل ابنها بين ذراعيها، فيما زيّنت البالونات باللونين الأزرق والأبيض مكان الاستقبال، وحمل أحدها عبارة "Welcome Home Baby ELIAS"، في إشارة إلى الترحيب بالطفل ووصوله للمرة الأولى إلى أستراليا وسط أفراد عائلته.

ولم تُخفِ دانييلا سعادتها باللحظة، إذ اكتفت بتعليق قصير كتبت فيه "وأخيرًا"، مع الإشارة إلى حساب شقيقتها دنيا التي كانت من بين أفراد العائلة في انتظارها داخل المطار، وأرفقت المنشور برمز تعبيري مؤثر وعلم أستراليا.

وحظيت الصور المتداولة بتفاعل من متابعي دانييلا، خصوصًا أن الزيارة تحمل طابعًا عائليًا خاصًا، في ظل إقامة عائلتها في أستراليا وحرصها على مشاركتهم لحظات وصول ابنها إلياس واللقاء به.

وتأتي هذه الزيارة بعد فترة حرصت خلالها دانييلا رحمة على مشاركة متابعيها بين الحين والآخر لقطات محدودة من حياتها العائلية، مع إبقاء تفاصيل طفلها بعيدة نسبيًا عن الظهور الإعلامي المكثف.

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