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وعكة صحية تنقل بيومي فؤاد إلى المستشفى.. وأول رسالة منه لجمهوره
وعكة صحية تنقل بيومي فؤاد إلى المستشفى.. وأول رسالة منه لجمهوره
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وعكة صحية تنقل بيومي فؤاد إلى المستشفى.. وأول رسالة منه لجمهوره

فن و منوعات

2026-08-28 | 04:38
وعكة صحية تنقل بيومي فؤاد إلى المستشفى.. وأول رسالة منه لجمهوره
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Aljadeed
وعكة صحية تنقل بيومي فؤاد إلى المستشفى.. وأول رسالة منه لجمهوره

طمأن الفنان المصري بيومي فؤاد جمهوره ومحبيه على وضعه الصحي، بعد تعرضه لوعكة مفاجئة استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة في منطقة المهندسين، عقب إصابته بالحزام الناري.

وفي أول تعليق له بعد دخوله المستشفى، أكد بيومي فؤاد أن حالته الصحية مستقرة وأنه بخير، موجهاً الشكر لكل من تواصل معه أو سأل عنه خلال الساعات الماضية، كما طلب من جمهوره الدعاء له بالشفاء حتى يتمكن من تجاوز الأزمة والعودة إلى نشاطه الفني بشكل طبيعي.

وكان الفنان المصري قد خضع لعدد من الفحوصات الطبية فور وصوله إلى المستشفى، حيث يتلقى العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الفريق الطبي، وسط متابعة لحالته الصحية.

وأثارت أخبار دخول بيومي فؤاد المستشفى اهتماماً واسعاً بين جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد الكشف عن إصابته بالحزام الناري، فيما حرص عدد من محبيه على توجيه رسائل الدعم والتمنيات له بالشفاء والعودة سريعاً إلى أعماله الفنية.

وعلى الصعيد الفني، يستعد بيومي فؤاد للظهور مجدداً على شاشة السينما من خلال فيلم "شيس دو"، الذي يشاركه بطولته الفنان باسم سمرة، بعد الانتهاء من تصوير مشاهده ضمن العمل.

ويمثل الفيلم أولى تجارب أكمل شهير في الإخراج، إلى جانب توليه كتابة العمل، كما تشارك الفنانة بسنت أبو باشا في البطولة.

وتدور أحداث "شيس دو" في إطار اجتماعي يحمل مزيجاً من الدراما والكوميديا، إذ يجسد بيومي فؤاد وباسم سمرة شخصيتي صديقين يواجهان ظروفاً اقتصادية ومعيشية صعبة، قبل أن تتوالى الأزمات والمواقف التي تكشف تأثير الفقر وضغوط الحياة على مسارهما.

وحتى الآن، لم يُكشف بشكل رسمي عن الموعد النهائي لطرح الفيلم في دور العرض السينمائي، فيما ينتظر الجمهور عودة بيومي فؤاد إلى نشاطه الفني بعد تعافيه من الوعكة الصحية الأخيرة.

 

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