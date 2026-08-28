وعكة صحية تنقل بيومي فؤاد إلى المستشفى.. وأول رسالة منه لجمهوره

وفي أول تعليق له بعد دخوله المستشفى، أكد بيومي أن حالته الصحية مستقرة وأنه بخير، موجهاً الشكر لكل من تواصل معه أو سأل عنه خلال الساعات الماضية، كما طلب من جمهوره الدعاء له بالشفاء حتى يتمكن من تجاوز الأزمة والعودة إلى نشاطه الفني بشكل طبيعي.

وكان الفنان المصري قد خضع لعدد من الفحوصات الطبية فور وصوله إلى المستشفى، حيث يتلقى العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الفريق الطبي، وسط متابعة لحالته الصحية.

وأثارت دخول بيومي فؤاد المستشفى اهتماماً واسعاً بين جمهوره على ، خصوصاً بعد إصابته بالحزام الناري، فيما حرص عدد من محبيه على رسائل الدعم والتمنيات له بالشفاء والعودة سريعاً إلى أعماله الفنية.

وعلى الصعيد الفني، يستعد بيومي فؤاد للظهور مجدداً على شاشة السينما من خلال فيلم "شيس دو"، الذي يشاركه بطولته الفنان سمرة، بعد الانتهاء من تصوير مشاهده ضمن العمل.

ويمثل الفيلم أولى تجارب أكمل شهير في الإخراج، إلى جانب توليه كتابة العمل، كما تشارك الفنانة بسنت أبو باشا في البطولة.

وتدور أحداث "شيس دو" في إطار اجتماعي يحمل مزيجاً من الدراما والكوميديا، إذ يجسد بيومي فؤاد وباسم سمرة شخصيتي صديقين يواجهان ظروفاً اقتصادية ومعيشية صعبة، قبل أن تتوالى الأزمات والمواقف التي تكشف تأثير الفقر وضغوط الحياة على مسارهما.

وحتى الآن، لم يُكشف بشكل رسمي عن الموعد النهائي لطرح الفيلم في دور السينمائي، فيما ينتظر الجمهور عودة بيومي فؤاد إلى نشاطه الفني بعد تعافيه من الوعكة الصحية .