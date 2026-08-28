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شائعة وفاة فضل شاكر تثير غضب ابنه محمد ومدير اعماله يوضح التفاصيل
شائعة وفاة فضل شاكر تثير غضب ابنه محمد ومدير اعماله يوضح التفاصيل
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شائعة وفاة فضل شاكر تثير غضب ابنه محمد ومدير اعماله يوضح التفاصيل

فن و منوعات

2026-08-28 | 04:44
شائعة وفاة فضل شاكر تثير غضب ابنه محمد ومدير اعماله يوضح التفاصيل
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Aljadeed
شائعة وفاة فضل شاكر تثير غضب ابنه محمد ومدير اعماله يوضح التفاصيل

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء تزعم وفاة الفنان اللبناني فضل شاكر، بالتزامن مع شائعات أخرى تحدثت عن تدهور حالته الصحية، ما أثار حالة من القلق والصدمة بين جمهوره ومحبيه، ودفع كثيرين إلى البحث عن حقيقة ما يتم تداوله.

ومع اتساع دائرة انتشار الخبر وتناقله عبر عدد من الصفحات والحسابات، خرج إياد النقيب، مدير أعمال فضل شاكر، لينفي بشكل قاطع الأنباء المتداولة، مؤكداً أن خبر الوفاة عارٍ من الصحة ولا يمت إلى الواقع بصلة، وأن ما يتم تداوله لا يستند إلى أي معلومات موثوقة أو جهة رسمية.
وطالب النقيب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الفنية والإخبارية بعدم إعادة نشر مثل هذه الأخبار قبل التأكد من صحتها، مشدداً على ضرورة تحري الدقة والمسؤولية عند تداول أخبار تتعلق بحياة الأشخاص أو أوضاعهم الصحية، لما قد تسببه الشائعات من قلق وبلبلة لدى أفراد العائلة والجمهور.
ولم يقتصر الرد على مدير أعمال فضل شاكر، إذ تدخل نجله الفنان محمد شاكر بعدما رصد إحدى الصفحات التي نشرت خبر وفاة والده، وعلّق عليها قائلاً: «الله يطوّل بعمره وياخد من عمرك.. غير صحيح»، في رد حمل نبرة غاضبة من تداول الشائعة من دون التحقق منها.
وساهم تعليق محمد شاكر في طمأنة الجمهور، فيما عبّر عدد كبير من المتابعين عن استيائهم من تكرار شائعات الوفاة التي تطال الفنانين والشخصيات العامة، مطالبين بمحاسبة الصفحات التي تروّج أخباراً حساسة بهدف جذب التفاعل وزيادة نسب المشاهدة.
ويأتي نفي مدير أعمال فضل شاكر وتعليق نجله ليضعا حداً للأنباء التي انتشرت على نطاق واسع، خصوصاً أن الشائعة جاءت بالتزامن مع حديث غير موثق عن تراجع وضعه الصحي، من دون صدور أي بيان رسمي يؤكد تعرضه لوعكة صحية.
وبذلك، يتبين أن ما جرى تداوله بشأن وفاة فضل شاكر لا يعدو كونه شائعة، فيما تبقى المعلومات الصادرة عن عائلته أو مدير أعماله المرجع الأساسي لأي تطورات تتعلق بحالته الصحية.

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