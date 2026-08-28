أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
شقيقة دكتور فود تخرج عن صمتها لأول مرة برسالة مؤثرة بعد توقيفه
شقيقة دكتور فود تخرج عن صمتها لأول مرة برسالة مؤثرة بعد توقيفه
A-
A+

شقيقة دكتور فود تخرج عن صمتها لأول مرة برسالة مؤثرة بعد توقيفه

فن و منوعات

2026-08-28 | 10:19
شقيقة دكتور فود تخرج عن صمتها لأول مرة برسالة مؤثرة بعد توقيفه
العودة الى الأعلى
Aljadeed
شقيقة دكتور فود تخرج عن صمتها لأول مرة برسالة مؤثرة بعد توقيفه

خرجت شقيقة دكتور فود عن صمتها، موجّهة رسالة دعم مطوّلة إلى شقيقها جورج ديب، أكدت فيها ثقتها به وبأن الحقيقة ستظهر في النهاية، مشددة على أنه سيتمكن من تجاوز المرحلة الحالية والعودة أقوى من قبل.

وفي الرسالة التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت شقيقة دكتور فود إنها لا تكتب دفاعًا عنه بهدف إرضاء أحد، بل انطلاقًا من معرفتها الشخصية به، مؤكدة أنها تعرف طباعه وقلبه أكثر من أي شخص آخر.

وأضافت أن من يعرف جورج ديب عن قرب يدرك، بحسب تعبيرها، أنه شخص نظيف وشريف ويحب الخير للآخرين، مشيرة إلى أنه لطالما ساعد الكثير من الأشخاص ووقف إلى جانبهم في مواقف مختلفة.

وتابعت أن الكلام المتداول أو الصور المنشورة لن تتمكن، برأيها، من تغيير حقيقة شقيقها، معتبرة أن الإنسان يُعرف بأخلاقه وأفعاله وليس بما يُقال عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما شددت على أن عائلته ستبقى إلى جانبه، قائلة إنه سيظل «ابن حنا ديب» ورأسه مرفوع، لافتة إلى أن عددًا من الأشخاص الذين يعرفون العائلة عن قرب ما زالوا يعبّرون عن دعمهم لهم.

وفي الجزء الأكثر تأثيرًا من الرسالة، طلبت منه ألا ينكسر أو يضعف أمام ما يواجهه، مؤكدة أن هذه المرحلة ستمر وأنه سيعود أقوى مما كان عليه.

وأضافت أنه سيواصل حضوره كصانع محتوى، معتبرة أن محبة الناس لا يمكن أن تزول بسبب ما وصفته بـ«حملة تشويه».

واختتمت شقيقة دكتور فود رسالتها بعبارات دينية وعاطفية، مؤكدة أن الحقيقة لا تموت وأن الأيام المقبلة ستكون، بحسب تعبيرها، أقوى وأفضل بعد انتهاء هذه المرحلة.

 
 

اقرأ ايضا في فن و منوعات

محمد ممدوح يكشف سر خسارته الكبيرة للوزن.. 17 يومًا على المياه فقط!
10:41

محمد ممدوح يكشف سر خسارته الكبيرة للوزن.. 17 يومًا على المياه فقط!

كشف الفنان المصري محمد ممدوح، الشهير بلقب «تايسون»، عن واحدة من أبرز التجارب التي خاضها خلال رحلة خسارة وزنه، موضحًا أنه لجأ إلى ما يُعرف بـ«صيام المياه»، وهي تجربة استمرت معه 17 يومًا اعتمد خلالها، بحسب حديثه، على شرب المياه فقط.

10:41

محمد ممدوح يكشف سر خسارته الكبيرة للوزن.. 17 يومًا على المياه فقط!

كشف الفنان المصري محمد ممدوح، الشهير بلقب «تايسون»، عن واحدة من أبرز التجارب التي خاضها خلال رحلة خسارة وزنه، موضحًا أنه لجأ إلى ما يُعرف بـ«صيام المياه»، وهي تجربة استمرت معه 17 يومًا اعتمد خلالها، بحسب حديثه، على شرب المياه فقط.

الأمير الحسين يخطف الأنظار مع ابنته إيمان داخل المسجد.. لقطة أبوية دافئة تتصدر
10:22

الأمير الحسين يخطف الأنظار مع ابنته إيمان داخل المسجد.. لقطة أبوية دافئة تتصدر

شارك ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني متابعيه لحظات عائلية عفوية جمعته بابنته الأميرة إيمان خلال اصطحابها إلى المسجد، في ظهور لافت أظهر جانبًا أبويًا بعيدًا عن المناسبات والبروتوكولات الرسمية.

10:22

الأمير الحسين يخطف الأنظار مع ابنته إيمان داخل المسجد.. لقطة أبوية دافئة تتصدر

شارك ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني متابعيه لحظات عائلية عفوية جمعته بابنته الأميرة إيمان خلال اصطحابها إلى المسجد، في ظهور لافت أظهر جانبًا أبويًا بعيدًا عن المناسبات والبروتوكولات الرسمية.

مبارك الهاجري زوج احلام الشامسي بخطوة مفاجئة تجاه سوريا
09:41

مبارك الهاجري زوج احلام الشامسي بخطوة مفاجئة تجاه سوريا

في خطوة اقتصادية جديدة، وقّع رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري اتفاقية شراكة استراتيجية في مدينة إسطنبول التركية، بالتعاون مع عدد من الكيانات الاستثمارية الدولية الكبرى.

09:41

مبارك الهاجري زوج احلام الشامسي بخطوة مفاجئة تجاه سوريا

في خطوة اقتصادية جديدة، وقّع رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري اتفاقية شراكة استراتيجية في مدينة إسطنبول التركية، بالتعاون مع عدد من الكيانات الاستثمارية الدولية الكبرى.

اخترنا لكم
محمد ممدوح يكشف سر خسارته الكبيرة للوزن.. 17 يومًا على المياه فقط!
10:41
الأمير الحسين يخطف الأنظار مع ابنته إيمان داخل المسجد.. لقطة أبوية دافئة تتصدر
10:22
مبارك الهاجري زوج احلام الشامسي بخطوة مفاجئة تجاه سوريا
09:41
بعد قرار الاعتزال.. رسالة مؤثرة من الشامي إلى داليا مبارك
07:21

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026