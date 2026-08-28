شقيقة دكتور فود تخرج عن صمتها لأول مرة برسالة مؤثرة بعد توقيفه

وفي الرسالة التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت شقيقة دكتور فود إنها لا تكتب دفاعًا عنه بهدف إرضاء أحد، بل انطلاقًا من معرفتها الشخصية به، مؤكدة أنها تعرف طباعه وقلبه أكثر من أي شخص آخر.
وأضافت أن من يعرف جورج ديب عن قرب يدرك، بحسب تعبيرها، أنه شخص نظيف وشريف ويحب الخير للآخرين، مشيرة إلى أنه لطالما ساعد الكثير من الأشخاص ووقف إلى جانبهم في مواقف مختلفة.
وتابعت أن الكلام المتداول أو الصور المنشورة لن تتمكن، برأيها، من تغيير حقيقة شقيقها، معتبرة أن الإنسان يُعرف بأخلاقه وأفعاله وليس بما يُقال عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما شددت على أن عائلته ستبقى إلى جانبه، قائلة إنه سيظل «ابن حنا ديب» ورأسه مرفوع، لافتة إلى أن عددًا من الأشخاص الذين يعرفون العائلة عن قرب ما زالوا يعبّرون عن دعمهم لهم.
وفي الجزء الأكثر تأثيرًا من الرسالة، طلبت منه ألا ينكسر أو يضعف أمام ما يواجهه، مؤكدة أن هذه المرحلة ستمر وأنه سيعود أقوى مما كان عليه.
وأضافت أنه سيواصل حضوره كصانع محتوى، معتبرة أن محبة الناس لا يمكن أن تزول بسبب ما وصفته بـ«حملة تشويه».
واختتمت شقيقة دكتور فود رسالتها بعبارات دينية وعاطفية، مؤكدة أن الحقيقة لا تموت وأن الأيام المقبلة ستكون، بحسب تعبيرها، أقوى وأفضل بعد انتهاء هذه المرحلة.
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