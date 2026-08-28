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محمد ممدوح يكشف سر خسارته الكبيرة للوزن.. 17 يومًا على المياه فقط!
محمد ممدوح يكشف سر خسارته الكبيرة للوزن.. 17 يومًا على المياه فقط!
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محمد ممدوح يكشف سر خسارته الكبيرة للوزن.. 17 يومًا على المياه فقط!

فن و منوعات

2026-08-28 | 10:41
محمد ممدوح يكشف سر خسارته الكبيرة للوزن.. 17 يومًا على المياه فقط!
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محمد ممدوح يكشف سر خسارته الكبيرة للوزن.. 17 يومًا على المياه فقط!

كشف الفنان المصري محمد ممدوح، الشهير بلقب «تايسون»، عن واحدة من أبرز التجارب التي خاضها خلال رحلة خسارة وزنه، موضحًا أنه لجأ إلى ما يُعرف بـ«صيام المياه»، وهي تجربة استمرت معه 17 يومًا اعتمد خلالها، بحسب حديثه، على شرب المياه فقط.

وجاء حديث محمد ممدوح خلال استضافته مع الإعلامي معتز الدمرداش، حيث تطرق إلى التغيّر الكبير الذي طرأ على وزنه خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هذه التجربة كانت من العوامل التي ساعدته على خسارة جزء كبير من وزنه.

وقال ممدوح متحدثًا عن تجربته: «من ضمن الحاجات اللي خسّستني أوي إني روحت عملت حاجة اسمها صيام المياه، قعدت 17 يوم بشرب مياه بس»، وهو التصريح الذي أثار اهتمام المتابعين، خصوصًا بعد التغير الواضح الذي شهده شكله خلال السنوات الأخيرة.

وفي سياق مختلف، كان محمد ممدوح قد أعلن دعمه لمقترح «حق الأداء العلني» الذي تقدم به الفنان ياسر جلال في مجلس الشيوخ المصري، مؤكدًا أن حصول الفنانين على مستحقاتهم المالية عن إعادة عرض أو استغلال الأعمال التي شاركوا فيها يمثل حقًا مشروعًا.

واستشهد «تايسون» بقصة أحد زملائه في بداية مشواره الفني، مشيرًا إلى أنه كان يمر بظروف مالية صعبة بالتزامن مع مرض ابنته، قبل أن يحصل في وقت لاحق على مستحقات مالية مقابل مسلسل قديم شارك فيه وتم بيعه إلى إحدى القنوات خارج مصر.

وأكد ممدوح أن المطالبة بهذه الحقوق لا تعني الطمع، وإنما تهدف إلى ضمان حصول الفنان على مقابل عادل عن الأعمال التي يستمر استغلالها لسنوات، معلنًا دعمه لياسر جلال والنقابات الفنية في هذا الملف.

فنيًا، شارك محمد ممدوح في فيلم «السادة الأفاضل» إلى جانب بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، ناهد السباعي وهنادي مهنا، والعمل من إخراج كريم الشناوي.

كما شارك في فيلم «روكي الغلابة» إلى جانب دنيا سمير غانم وعدد من النجوم، مواصلًا حضوره على شاشة السينما بالتزامن مع الاهتمام الذي أثاره ظهوره الأخير والتغيير اللافت في وزنه.

 

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