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عصام النجار و سالي العوضي يعلنان خطوبتهما رسميًا
عصام النجار و سالي العوضي يعلنان خطوبتهما رسميًا
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عصام النجار و سالي العوضي يعلنان خطوبتهما رسميًا

فن و منوعات

2026-08-29 | 06:00
عصام النجار و سالي العوضي يعلنان خطوبتهما رسميًا
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Aljadeed
عصام النجار و سالي العوضي يعلنان خطوبتهما رسميًا

فاجأ الفنان الأردني عصام النجار وصانعة المحتوى سالي العوضي جمهورهما بإعلان ارتباطهما رسميًا، بعد مشاركة لحظات رومانسية كشفت عن إتمام الخطوبة عبر حساباتهما على منصة “إنستغرام”.

وبدأ الإعلان من جانب عصام النجار مساء 27 أغسطس، بعدما نشر صورة عبر خاصية القصص ظهرت فيها يده متشابكة مع يد سالي العوضي، فيما لفت خاتم الخطوبة في إصبعها الأنظار.

وأرفق عصام الصورة بعبارة “She said yes”، أي “قالت نعم”، مرفقة برمز خاتم، ليؤكد من خلالها انتقال علاقتهما إلى مرحلة جديدة.

بدورها، أعادت سالي العوضي نشر الصورة عبر حسابها، وعلقت عليها بعبارة “I said yes”، لتشارك متابعيها تأكيد خبر الخطوبة بطريقة بسيطة وعفوية.

ولم تكتف سالي بإعادة نشر الإعلان، بل شاركت لاحقًا صورة ركزت فيها على خاتم الخطوبة، وكتبت لمتابعيها: “ما في مبروك؟”، لتنهال بعدها رسائل التهنئة والتبريكات من جمهورها.

وحظي الإعلان بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا أن الثنائي اختار الكشف عن ارتباطه من خلال لقطات مقتضبة من دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية تتعلق بموعد حفل الزفاف أو التحضيرات المقبلة.

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