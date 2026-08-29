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تطور جديد بقضية دكتور فود وشروق .. محاميتها ترد وتلوّح بإجراءات قانونية
تطور جديد بقضية دكتور فود وشروق .. محاميتها ترد وتلوّح بإجراءات قانونية
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تطور جديد بقضية دكتور فود وشروق .. محاميتها ترد وتلوّح بإجراءات قانونية

فن و منوعات

2026-08-29 | 05:56
تطور جديد بقضية دكتور فود وشروق .. محاميتها ترد وتلوّح بإجراءات قانونية
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Aljadeed
تطور جديد بقضية دكتور فود وشروق .. محاميتها ترد وتلوّح بإجراءات قانونية

دخلت القضية القضائية القائمة بين صانعة المحتوى شروق ظاهر، المعروفة باسم “صن شاين”، وطليقها جورج ديب، المعروف باسم “دكتور فود”، مرحلة جديدة من السجال، بعدما ردّت محامية شروق، كارول ورده، على تصريحات أدلى بها محامي دكتور فود بشأن تطورات الملف.

وفي بيان صدر في إطار حق الرد، رفضت ورده ما وصفته بـ”الادعاءات الزائفة” و”تحريف الوقائع”، مؤكدة أن التحقيقات في الشكوى المقدمة من موكلتها ضد جورج ديب لا تزال جارية أمام الجهات القضائية المختصة.

وأوضحت أن الشكوى تتعلق، بحسب ما ورد في بيانها، بجرائم الضرب والإيذاء والسرقة، مشيرة إلى صدور قرار قضائي بتوقيف جورج ديب في سياق التحقيقات الجارية.

وانتقدت ورده ما اعتبرته تداول روايات لا تتطابق مع حقيقة الإجراءات القضائية المتخذة، مؤكدة أنه “من المرفوض اختلاق روايات لا أساس لها ونسبها إلى القضاء، خلافاً لحقيقة الإجراءات والقرارات القضائية المتخذة”.

وتطرقت محامية شروق كذلك إلى ما ورد على لسان محامي دكتور فود بشأن واقعة قيل إن شروق حاولت خلالها الاعتداء على طليقها بواسطة سكين، نافيةً هذه الرواية بشكل قاطع.


واستندت ورده في ردها إلى مقطع فيديو متداول، قالت إنه يُظهر، وفق تفسيرها، شروق خلال تعرضها للاعتداء أثناء فترة حملها، في وقت كان فيه جورج ديب يلاحقها ويواصل تصويرها.

وأضافت أن الأداة التي ظهرت في يد شروق خلال الفيديو ليست سكيناً، وفق قولها، مؤكدة أن موكلتها كانت تحاول إخراج جورج ديب من المنزل وإغلاق الباب، من دون أن تبادر إلى مهاجمته.

وشددت المحامية على أن ما يظهر في الفيديو يتعارض، بحسب روايتها، مع الادعاءات المتعلقة بمحاولة الاعتداء عليه، معتبرة أن المقطع المصور يشكل عنصراً مهماً في توضيح ملابسات الواقعة.

وفي ختام بيانها، حذرت كارول ورده من الاستمرار في نشر أو إعادة تداول ما وصفته بـ”الأخبار الكاذبة” أو اجتزاء الوقائع أو نسب معلومات غير صحيحة إلى القضاء والتحقيقات.

وأكدت الاحتفاظ بكامل الحقوق القانونية تجاه كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج هذه المعلومات، في وقت لا تزال فيه التحقيقات مفتوحة ولم يصدر بعد حكم نهائي يحسم النزاع بين الطرفين.

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