سارة الودعاني تكشف تفاصيل تجربتها مع تجميد البويضات

شاركت خبيرة التجميل الودعاني متابعيها جانبًا شخصيًا من تجربتها ، بعدما كشفت عن خضوعها لإجراء طبي لتجميد بويضاتها، موثقةً اللحظات التي سبقت العملية والمشاعر التي رافقتها خلالها.

ونشرت الودعاني عبر حسابها على " " صورة لها وهي تستعد للعملية، متحدثة عن القلق والتفكير اللذين عاشتهما قبل التخدير ودخول .



ولم تقتصر مشاركتها على تجربتها الشخصية، بل استغلت المناسبة للحديث عن النساء اللواتي يواجهن صعوبات في رحلة الإنجاب، مؤكدة أن ما عاشته جعلها أكثر تفهمًا للمشاعر والضغوط النفسية التي قد ترافق هذه المرحلة.



ودعت إلى مراعاة مشاعر أي امرأة تمر بظروف مرتبطة بالإنجاب، سواء كانت تخوض رحلة علاج أو تواجه تحديات نفسية، مشددة على أهمية عدم التقليل من مشاعرهن أو استخدام هذا الموضوع الحساس لإيذائهن بالكلمات والتعليقات.



كما حمل حديثها رسالة عن قوة ، مؤكدة أن لكل امرأة تجربتها وظروفها الخاصة، ولا ينبغي الحكم عليها بناءً على خياراتها الشخصية.



ولم تقدم سارة الودعاني تفاصيل طبية موسعة حول أسباب قرارها، لكنها أوضحت أن تجميد البويضات كان خطوة احتياطية، رغم كونها أمًا لأطفال.



ويُعد تجميد البويضات من الإجراءات الطبية التي قد تلجأ إليها بعض النساء بهدف الاحتفاظ بالبويضات لاستخدامها مستقبلًا، وفقًا للحالة الصحية وتقييم الطبيب المختص.