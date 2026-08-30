أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
سارة الودعاني تكشف تفاصيل تجربتها مع تجميد البويضات
سارة الودعاني تكشف تفاصيل تجربتها مع تجميد البويضات
A-
A+

سارة الودعاني تكشف تفاصيل تجربتها مع تجميد البويضات

فن و منوعات

2026-08-30 | 04:04
سارة الودعاني تكشف تفاصيل تجربتها مع تجميد البويضات
العودة الى الأعلى
Aljadeed
سارة الودعاني تكشف تفاصيل تجربتها مع تجميد البويضات

شاركت خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني متابعيها جانبًا شخصيًا من تجربتها الأخيرة، بعدما كشفت عن خضوعها لإجراء طبي لتجميد بويضاتها، موثقةً اللحظات التي سبقت العملية والمشاعر التي رافقتها خلالها.

ونشرت الودعاني عبر حسابها على "سناب شات" صورة لها وهي تستعد للعملية، متحدثة عن القلق والتفكير اللذين عاشتهما قبل التخدير ودخول غرفة العمليات.

ولم تقتصر مشاركتها على تجربتها الشخصية، بل استغلت المناسبة للحديث عن النساء اللواتي يواجهن صعوبات في رحلة الإنجاب، مؤكدة أن ما عاشته جعلها أكثر تفهمًا للمشاعر والضغوط النفسية التي قد ترافق هذه المرحلة.

ودعت سارة إلى مراعاة مشاعر أي امرأة تمر بظروف مرتبطة بالإنجاب، سواء كانت تخوض رحلة علاج أو تواجه تحديات نفسية، مشددة على أهمية عدم التقليل من مشاعرهن أو استخدام هذا الموضوع الحساس لإيذائهن بالكلمات والتعليقات.

كما حمل حديثها رسالة عن قوة المرأة، مؤكدة أن لكل امرأة تجربتها وظروفها الخاصة، ولا ينبغي الحكم عليها بناءً على خياراتها الشخصية.

ولم تقدم سارة الودعاني تفاصيل طبية موسعة حول أسباب قرارها، لكنها أوضحت أن تجميد البويضات كان خطوة احتياطية، رغم كونها أمًا لأطفال.

ويُعد تجميد البويضات من الإجراءات الطبية التي قد تلجأ إليها بعض النساء بهدف الاحتفاظ بالبويضات لاستخدامها مستقبلًا، وفقًا للحالة الصحية وتقييم الطبيب المختص.


اقرأ ايضا في فن و منوعات

محمد عبده يقدم واجب العزاء لأسرة رفيق دربه الراحل عمر شلاح البركاتي
06:29

محمد عبده يقدم واجب العزاء لأسرة رفيق دربه الراحل عمر شلاح البركاتي

حرص الفنان السعودي محمد عبده على تقديم واجب العزاء لأسرة الموسيقار الراحل عمر شلاح البركاتي، الذي توفي يوم الخميس الماضي بعد مسيرة طويلة في المجال الموسيقي، ارتبط خلالها اسمه بالفرقة الموسيقية التي رافقت "فنان العرب" لسنوات.

06:29

محمد عبده يقدم واجب العزاء لأسرة رفيق دربه الراحل عمر شلاح البركاتي

حرص الفنان السعودي محمد عبده على تقديم واجب العزاء لأسرة الموسيقار الراحل عمر شلاح البركاتي، الذي توفي يوم الخميس الماضي بعد مسيرة طويلة في المجال الموسيقي، ارتبط خلالها اسمه بالفرقة الموسيقية التي رافقت "فنان العرب" لسنوات.

مشاهد رومانسية تشعل أزمة بين سيركان شاي أوغلو وزوجته
06:25

مشاهد رومانسية تشعل أزمة بين سيركان شاي أوغلو وزوجته

أثارت كواليس الفيلم التركي المرتقب «الرؤية» جدلًا واسعًا، بعد تداول تقارير صحفية تحدثت عن اندلاع خلاف بين النجم سيركان شاي أوغلو وزوجته الممثلة أوزجي جوريل، بسبب المشاهد الرومانسية التي جمعته ببطلة العمل هلال ألتينبيلك.

06:25

مشاهد رومانسية تشعل أزمة بين سيركان شاي أوغلو وزوجته

أثارت كواليس الفيلم التركي المرتقب «الرؤية» جدلًا واسعًا، بعد تداول تقارير صحفية تحدثت عن اندلاع خلاف بين النجم سيركان شاي أوغلو وزوجته الممثلة أوزجي جوريل، بسبب المشاهد الرومانسية التي جمعته ببطلة العمل هلال ألتينبيلك.

أحمد الفيشاوي يحسم شائعة اعتزاله ويكشف حقيقة التوبة
04:26

أحمد الفيشاوي يحسم شائعة اعتزاله ويكشف حقيقة التوبة

حسم الفنان أحمد الفيشاوي الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية حول إمكانية اعتزاله الفن، بعدما أثارت تصريحاته عن رغبته في التوبة وطلبه من الجمهور الدعاء له، تساؤلات بشأن ابتعاده عن التمثيل وإنهاء مسيرته الفنية.

04:26

أحمد الفيشاوي يحسم شائعة اعتزاله ويكشف حقيقة التوبة

حسم الفنان أحمد الفيشاوي الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية حول إمكانية اعتزاله الفن، بعدما أثارت تصريحاته عن رغبته في التوبة وطلبه من الجمهور الدعاء له، تساؤلات بشأن ابتعاده عن التمثيل وإنهاء مسيرته الفنية.

اخترنا لكم
محمد عبده يقدم واجب العزاء لأسرة رفيق دربه الراحل عمر شلاح البركاتي
06:29
مشاهد رومانسية تشعل أزمة بين سيركان شاي أوغلو وزوجته
06:25
أحمد الفيشاوي يحسم شائعة اعتزاله ويكشف حقيقة التوبة
04:26
طبيب شيرين عبدالوهاب يكشف تفاصيل خسارة وزنها
03:47

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026