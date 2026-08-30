طبيب شيرين عبدالوهاب يكشف تفاصيل خسارة وزنها

عادت الفنانة إلى الواجهة من جديد، بعد ظهور حديث جمعها بطبيب التغذية واللياقة البدنية والتجميل الدكتور محمود مصطفى العفيفي، الذي كشف عن استمرارها في رحلة الوصول إلى الشكل الذي ترغب به.





ونشر العفيفي عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” صورة جمعته بشيرين، ووجّه من خلالها رسالة إلى جمهورها، مؤكداً أن الرحلة لا تزال مستمرة، ومعبّراً عن فخره بما حققته خلال الفترة الماضية وبإصرارها على مواصلة التغيير.



وكتب في تعليقه: “ولسه مكملين مع أجمل صوت في مصر. حبيت بس أطمنكم. فخور أوي بالإنجاز وإصرارها على الوصول للشكل اللي جمهورها بيحب دايماً يشوفها بيه”.

كما أشار إلى حجم الرسائل والدعوات التي تصل لشيرين من محبيها في مصر وخارجها، مؤكداً إعجابه بالدعم الكبير الذي تحظى به من جمهورها.



ولفتت شيرين الأنظار في الصورة بإطلالة كاجوال بسيطة، حيث ظهرت بملابس باللون الوردي، مع شعر منسدل ومكياج ناعم، في أحدث ظهور لها بعد فترة من الاهتمام الواسع بأخبارها وتحركاتها الفنية.



وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة، معبّرين عن سعادتهم بظهور شيرين، ومتمنين لها مواصلة مشوارها الفني وعودتها بشكل قوي خلال المرحلة المقبلة.



ويأتي ظهور شيرين بعد نشاط فني شهدته مؤخراً، إذ أحيت حفلاً غنائياً في بورتو جولف بالساحل ، وسط حضور جماهيري لافت وإقبال كبير على التذاكر.



وقدمت خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياتها، وسط تفاعل واسع من الجمهور، في تأكيد جديد على استمرار حضورها وشعبيتها على الساحة الغنائية.