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مشاهد رومانسية تشعل أزمة بين سيركان شاي أوغلو وزوجته
مشاهد رومانسية تشعل أزمة بين سيركان شاي أوغلو وزوجته
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مشاهد رومانسية تشعل أزمة بين سيركان شاي أوغلو وزوجته

فن و منوعات

2026-08-30 | 06:25
مشاهد رومانسية تشعل أزمة بين سيركان شاي أوغلو وزوجته
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Aljadeed
مشاهد رومانسية تشعل أزمة بين سيركان شاي أوغلو وزوجته

أثارت كواليس الفيلم التركي المرتقب «الرؤية» جدلًا واسعًا، بعد تداول تقارير صحفية تحدثت عن اندلاع خلاف بين النجم سيركان شاي أوغلو وزوجته الممثلة أوزجي جوريل، بسبب المشاهد الرومانسية التي جمعته ببطلة العمل هلال ألتينبيلك.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام تركية، شعرت أوزجي جوريل بالانزعاج من طبيعة بعض المشاهد القريبة بين زوجها وهلال، ما تسبب في توتر علاقتهما ودفعها إلى مقاطعته والامتناع عن التحدث إليه لمدة شهر كامل.
وزعمت التقارير أن الأزمة لم تتوقف عند حدود منزل الزوجين، بل انعكست على سير العمل وأدت إلى تعطيل تصوير عدد من المشاهد وتأجيلها، قبل أن تتدخل هلال ألتينبيلك شخصيًا لمحاولة تقريب وجهات النظر وإنهاء الخلاف.
ووفق الرواية المتداولة، نجحت هلال في تهدئة الأجواء بين سيركان وأوزجي، ليعود الاستقرار إلى علاقتهما وتُستأنف عمليات تصوير الفيلم بصورة طبيعية.
ورغم الانتشار الواسع لهذه الأنباء عبر الصحافة التركية ومنصات التواصل الاجتماعي، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي عن سيركان شاي أوغلو أو أوزجي جوريل أو هلال ألتينبيلك لتأكيد ما تم تداوله أو نفيه، ما يجعل تفاصيل الأزمة في إطار التقارير غير المؤكدة.
ويحمل الفيلم اسم «الرؤية»، وهو من إنتاج شركة «آي يابيم»، وتأليف سيما إرغينكون وإخراج علي بيلغين، ويجمع للمرة الأولى بين سيركان شاي أوغلو وهلال ألتينبيلك في بطولة سينمائية مشتركة.

وتدور أحداث العمل في إطار يجمع بين الرومانسية والتشويق، حول «سيلين»، التي تؤدي شخصيتها هلال ألتينبيلك، وهي امرأة تمتلك قدرة استثنائية على رؤية المستقبل من خلال أحلامها. وتتقاطع حياتها مع «كمال»، الذي يجسد دوره سيركان شاي أوغلو، لتبدأ بينهما رحلة غامضة ومحفوفة بالمخاطر.
وصُوّرت مشاهد الفيلم في عدد من المواقع التركية، بينها إسطنبول وجزيرة بويوكادا وفتحية، على أن يُعرض عبر منصة «ديزني بلس».
وأعادت الأنباء المتداولة إلى الواجهة قصة الحب التي تجمع سيركان شاي أوغلو وأوزجي جوريل، والتي بدأت عام 2014 في كواليس مسلسل «موسم الكرز»، قبل أن تتكلل بالزواج عام 2022، ليصبحا واحدًا من أشهر الثنائيات في الوسط الفني التركي.

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