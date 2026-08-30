محمد عبده يقدم واجب العزاء لأسرة رفيق دربه الراحل عمر شلاح البركاتي

وحضر محمد عبده إلى أسرة الراحل في جدة، حيث قدم التعازي والمواساة لأفراد عائلته، في لفتة تعكس العلاقة التي جمعتهما على مدار العمل الفني المشترك.

وتداول رواد منصة "إكس" صورًا ومقاطع فيديو توثق حضور محمد عبده إلى مجلس العزاء، وسط تفاعل واسع من المتابعين الذين أشادوا بحرصه على الوقوف إلى جانب أسرة رفيق دربه في هذا الظرف.

وتضمنت التعليقات المتداولة عبارات أشادت بموقفه، من بينها: "الأستاذ محمد عبده الله يحفظه أثناء أداء واجب العزاء في وفاة رفيق دربه الإيقاعي الأستاذ عمر شلاح رحمه الله".

كما كتب أحد المتابعين: "فنان العرب، الأستاذ محمد عبده هو دائمًا صاحب واجب مع رفقاء الدرب والأقارب والأصدقاء، الله يحفظه ويجزاه خير يارب، عظم الله أجرك".

ورحل عمر شلاح البركاتي من العطاء في المجال الموسيقي، رافق خلالها محمد عبده في عدد كبير من الحفلات والأعمال الفنية والوطنية، وكان أحد أبرز أعضاء الفرقة الموسيقية التي صاحبت "فنان العرب" على مدى عقود.

وأقيم يوم السبت ثاني أيام العزاء في منزل الأسرة بحي النزهة في جدة، حيث استقبلت العائلة المعزين من الأهل والأصدقاء وزملاء الراحل في الوسطين الفني والموسيقي.

وكان قد أُقيمت صلاة الجنازة على الراحل في الحرام، قبل أن يُوارى الثرى في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة، بحضور عدد من أفراد أسرته ومحبيه.