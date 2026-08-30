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محمد عبده يقدم واجب العزاء لأسرة رفيق دربه الراحل عمر شلاح البركاتي
محمد عبده يقدم واجب العزاء لأسرة رفيق دربه الراحل عمر شلاح البركاتي
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محمد عبده يقدم واجب العزاء لأسرة رفيق دربه الراحل عمر شلاح البركاتي

فن و منوعات

2026-08-30 | 06:29
محمد عبده يقدم واجب العزاء لأسرة رفيق دربه الراحل عمر شلاح البركاتي
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Aljadeed
محمد عبده يقدم واجب العزاء لأسرة رفيق دربه الراحل عمر شلاح البركاتي

حرص الفنان السعودي محمد عبده على تقديم واجب العزاء لأسرة الموسيقار الراحل عمر شلاح البركاتي، الذي توفي يوم الخميس الماضي بعد مسيرة طويلة في المجال الموسيقي، ارتبط خلالها اسمه بالفرقة الموسيقية التي رافقت "فنان العرب" لسنوات.

وحضر محمد عبده إلى منزل أسرة الراحل في جدة، حيث قدم التعازي والمواساة لأفراد عائلته، في لفتة تعكس العلاقة التي جمعتهما على مدار سنوات من العمل الفني المشترك.

وتداول رواد منصة "إكس" صورًا ومقاطع فيديو توثق حضور محمد عبده إلى مجلس العزاء، وسط تفاعل واسع من المتابعين الذين أشادوا بحرصه على الوقوف إلى جانب أسرة رفيق دربه في هذا الظرف.

وتضمنت التعليقات المتداولة عبارات أشادت بموقفه، من بينها: "الأستاذ محمد عبده الله يحفظه أثناء أداء واجب العزاء في وفاة رفيق دربه الإيقاعي الأستاذ عمر شلاح رحمه الله".

كما كتب أحد المتابعين: "فنان العرب، الأستاذ محمد عبده هو دائمًا صاحب واجب مع رفقاء الدرب والأقارب والأصدقاء، الله يحفظه ويجزاه خير يارب، عظم الله أجرك".

ورحل عمر شلاح البركاتي بعد سنوات من العطاء في المجال الموسيقي، رافق خلالها محمد عبده في عدد كبير من الحفلات والأعمال الفنية والوطنية، وكان أحد أبرز أعضاء الفرقة الموسيقية التي صاحبت "فنان العرب" على مدى عقود.

وأقيم يوم السبت ثاني أيام العزاء في منزل الأسرة بحي النزهة في جدة، حيث استقبلت العائلة المعزين من الأهل والأصدقاء وزملاء الراحل في الوسطين الفني والموسيقي.

وكان قد أُقيمت صلاة الجنازة على الراحل في المسجد الحرام، قبل أن يُوارى الثرى في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة، بحضور عدد من أفراد أسرته ومحبيه.


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