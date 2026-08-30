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تامر عاشور يدافع عن عامل فندق وهذا ما تم كشفه
تامر عاشور يدافع عن عامل فندق وهذا ما تم كشفه
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تامر عاشور يدافع عن عامل فندق وهذا ما تم كشفه

فن و منوعات

2026-08-30 | 07:58
تامر عاشور يدافع عن عامل فندق وهذا ما تم كشفه
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Aljadeed
تامر عاشور يدافع عن عامل فندق وهذا ما تم كشفه

أثار مقطع فيديو متداول لأحد العاملين خلال حفل الفنان المصري تامر عاشور في الساحل الشمالي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر العامل وهو يتفاعل بعفوية مع أغنيات عاشور أثناء وجوده في موقع عمله، قبل أن تنتشر أنباء عن استبعاده من العمل بسبب الفيديو.

ومع تصاعد الجدل، تدخل تامر عاشور شخصياً للتعليق على الواقعة، معبّراً عن رفضه لفكرة معاقبة العامل أو الاستغناء عنه بسبب لحظات قصيرة من التفاعل مع الحفل.
وكتب عاشور عبر حسابه الرسمي على منصة “X”: “أولاً مكانش ينفع أبداً إدارة الأوتيل ترفد الويتر، كان ممكن تستغلوا الحدث بطريقة أذكى من كده لصالحكم”.

وأضاف في تعليقه: “ثانياً أجمل حاجة حصلت في تاريخ مصر الحديث هي حفلات الساحل، ولسه كمان الحفلات هتلف كل الجمهورية وعد”.

وتحوّل الفيديو خلال وقت قصير إلى مادة واسعة التداول، إذ تعاطف عدد كبير من المتابعين مع العامل، معتبرين أن تفاعله مع أغنية يحبها كان عفوياً ولم يستدعِ اتخاذ إجراء بحقه، بينما رأى آخرون أن العاملين في مثل هذه الفعاليات مطالبون بالالتزام بمهامهم خلال ساعات العمل.

وفي المقابل، خرج الفندق عن صمته وأصدر بياناً لتوضيح حقيقة ما جرى، مؤكداً أن الشخص الذي ظهر في الفيديو ليس موظفاً تابعاً له بشكل مباشر، وإنما يعمل لدى شركة متخصصة في توفير العمالة للفنادق والفعاليات التي تشهد أعداداً كبيرة من الزوار.
وأوضح الفندق أن العامل شوهد وهو يتفاعل مع الحفل خلال وقت العمل بدلاً من تنفيذ المهام الموكلة إليه، لكنه شدد على أن ما تم تداوله بشأن فصله من وظيفته غير دقيق.

وبحسب البيان، لم يتم فصل العامل من الشركة التي يعمل لديها، ولا يزال على رأس عمله، كما لم يتعرض لأي أذى وظيفي من قبل شركته.

وكان العامل نفسه قد تحدث عن الواقعة في مقطع مصور، مؤكداً أن تفاعله مع إحدى أغنيات تامر عاشور لم يستمر سوى ثوانٍ، وأنه جاء بعدما أنهى المهام التي كان يقوم بها.

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