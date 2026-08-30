الفنان السوري شادي جميل يعتذر من السوريين والسبب بشار الاسد

قدّم الفنان السوري شادي جميل اعتذاراً علنياً إلى الشعب السوري، بعد الجدل الذي أثاره تداول مقطع قديم ظهر فيه وهو يمدح ، بالتزامن مع إلغاء حفله الذي كان مقرراً الأوبرا بدمشق.







وقال جميل في تسجيل صوتي متداول إن “الاعتذار عن الخطأ فضيلة”، مضيفاً أنه يعتذر لكل من جرحته كلماته السابقة، من الصغير قبل الكبير، ومن كل أم وأب وشاب وفتاة وجريح وشهيد.



وجاء الاعتذار بعد موجة انتقادات أعادت فتح ملف مواقفه السابقة، فيما أوضح السوري محمد صالح أن قرار إلغاء الحفل ارتبط بهذه المواقف، مؤكداً أن الفنانين الذين مدحوا النظام السابق مطالبون بتقديم اعتذار قبل العودة إلى المسارح الرسمية.



، وجّه شادي جميل رسالة إلى وزير الثقافة، شدد فيها على تمسكه بسوريا، معتبراً أن المرحلة السابقة انتهت وأنه يتطلع إلى فتح صفحة .



كما نفى نيته مغادرة البلاد، مؤكداً أنه سيبقى في ويحترم القرارات الرسمية، ومشدداً على أن الجمهور السوري كان صاحب الفضل في مسيرته الفنية.