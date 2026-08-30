الفنان السوري شادي جميل يعتذر من السوريين والسبب بشار الاسد

وقال جميل في تسجيل صوتي متداول إن “الاعتذار عن الخطأ فضيلة”، مضيفاً أنه يعتذر لكل من جرحته كلماته السابقة، من الصغير قبل الكبير، ومن كل أم وأب وشاب وفتاة وجريح وشهيد.
وجاء الاعتذار بعد موجة انتقادات واسعة
أعادت فتح ملف مواقفه السابقة، فيما أوضح وزير الثقافة
السوري محمد ياسين
صالح أن قرار إلغاء الحفل ارتبط بهذه المواقف، مؤكداً أن الفنانين الذين مدحوا النظام السابق مطالبون بتقديم اعتذار قبل العودة إلى المسارح الرسمية.
من جهته
، وجّه شادي جميل رسالة إلى وزير الثقافة، شدد فيها على تمسكه بسوريا، معتبراً أن المرحلة السابقة انتهت وأنه يتطلع إلى فتح صفحة جديدة
.
كما نفى نيته مغادرة البلاد، مؤكداً أنه سيبقى في سوريا
ويحترم القرارات الرسمية، ومشدداً على أن الجمهور السوري كان صاحب الفضل في مسيرته الفنية.