أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الفنان السوري شادي جميل يعتذر من السوريين والسبب بشار الاسد
الفنان السوري شادي جميل يعتذر من السوريين والسبب بشار الاسد
A-
A+

الفنان السوري شادي جميل يعتذر من السوريين والسبب بشار الاسد

فن و منوعات

2026-08-30 | 07:53
الفنان السوري شادي جميل يعتذر من السوريين والسبب بشار الاسد
العودة الى الأعلى
Aljadeed
الفنان السوري شادي جميل يعتذر من السوريين والسبب بشار الاسد

قدّم الفنان السوري شادي جميل اعتذاراً علنياً إلى الشعب السوري، بعد الجدل الذي أثاره تداول مقطع قديم ظهر فيه وهو يمدح بشار الأسد، بالتزامن مع إلغاء حفله الذي كان مقرراً في دار الأوبرا بدمشق.



وقال جميل في تسجيل صوتي متداول إن “الاعتذار عن الخطأ فضيلة”، مضيفاً أنه يعتذر لكل من جرحته كلماته السابقة، من الصغير قبل الكبير، ومن كل أم وأب وشاب وفتاة وجريح وشهيد.

وجاء الاعتذار بعد موجة انتقادات واسعة أعادت فتح ملف مواقفه السابقة، فيما أوضح وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح أن قرار إلغاء الحفل ارتبط بهذه المواقف، مؤكداً أن الفنانين الذين مدحوا النظام السابق مطالبون بتقديم اعتذار قبل العودة إلى المسارح الرسمية.

من جهته، وجّه شادي جميل رسالة إلى وزير الثقافة، شدد فيها على تمسكه بسوريا، معتبراً أن المرحلة السابقة انتهت وأنه يتطلع إلى فتح صفحة جديدة.

كما نفى نيته مغادرة البلاد، مؤكداً أنه سيبقى في سوريا ويحترم القرارات الرسمية، ومشدداً على أن الجمهور السوري كان صاحب الفضل في مسيرته الفنية.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

ريما الرحباني برسالةشديدة اللهجة "حلّ عن زياد" .. فمن قصدت؟
09:07

ريما الرحباني برسالةشديدة اللهجة "حلّ عن زياد" .. فمن قصدت؟

شنّت المخرجة ريما الرحباني هجومًا حادًا على فنان لم تسمّه، في منشور طويل عبر حسابها على "فيسبوك"، انتقدت خلاله ما وصفته بمحاولات تشويه إرث عائلتها الفني، مستخدمةً لقب "طبل" للإشارة إلى الشخص الذي خاطبته.

09:07

ريما الرحباني برسالةشديدة اللهجة "حلّ عن زياد" .. فمن قصدت؟

شنّت المخرجة ريما الرحباني هجومًا حادًا على فنان لم تسمّه، في منشور طويل عبر حسابها على "فيسبوك"، انتقدت خلاله ما وصفته بمحاولات تشويه إرث عائلتها الفني، مستخدمةً لقب "طبل" للإشارة إلى الشخص الذي خاطبته.

تامر عاشور يدافع عن عامل فندق وهذا ما تم كشفه
07:58

تامر عاشور يدافع عن عامل فندق وهذا ما تم كشفه

أثار مقطع فيديو متداول لأحد العاملين خلال حفل الفنان المصري تامر عاشور في الساحل الشمالي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر العامل وهو يتفاعل بعفوية مع أغنيات عاشور أثناء وجوده في موقع عمله، قبل أن تنتشر أنباء عن استبعاده من العمل بسبب الفيديو.

07:58

تامر عاشور يدافع عن عامل فندق وهذا ما تم كشفه

أثار مقطع فيديو متداول لأحد العاملين خلال حفل الفنان المصري تامر عاشور في الساحل الشمالي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر العامل وهو يتفاعل بعفوية مع أغنيات عاشور أثناء وجوده في موقع عمله، قبل أن تنتشر أنباء عن استبعاده من العمل بسبب الفيديو.

محمد عبده يقدم واجب العزاء لأسرة رفيق دربه الراحل عمر شلاح البركاتي
06:29

محمد عبده يقدم واجب العزاء لأسرة رفيق دربه الراحل عمر شلاح البركاتي

حرص الفنان السعودي محمد عبده على تقديم واجب العزاء لأسرة الموسيقار الراحل عمر شلاح البركاتي، الذي توفي يوم الخميس الماضي بعد مسيرة طويلة في المجال الموسيقي، ارتبط خلالها اسمه بالفرقة الموسيقية التي رافقت "فنان العرب" لسنوات.

06:29

محمد عبده يقدم واجب العزاء لأسرة رفيق دربه الراحل عمر شلاح البركاتي

حرص الفنان السعودي محمد عبده على تقديم واجب العزاء لأسرة الموسيقار الراحل عمر شلاح البركاتي، الذي توفي يوم الخميس الماضي بعد مسيرة طويلة في المجال الموسيقي، ارتبط خلالها اسمه بالفرقة الموسيقية التي رافقت "فنان العرب" لسنوات.

اخترنا لكم
ريما الرحباني برسالةشديدة اللهجة "حلّ عن زياد" .. فمن قصدت؟
09:07
تلسكوب نحو الفضاء.. وخريطة جديدة للكون؟
08:10
تامر عاشور يدافع عن عامل فندق وهذا ما تم كشفه
07:58
محمد عبده يقدم واجب العزاء لأسرة رفيق دربه الراحل عمر شلاح البركاتي
06:29

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026