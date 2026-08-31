انهيار نجلاء فتحي ووالد ياسمين في وداعها الأخير .. حزن كبير يخيّم على العزاء

وظهرت نجلاء فتحي خلال مراسم العزاء في تأثر وانهيار واضح، حيث بدت عليها علامات الحزن الشديد أثناء استقبال المعزّين، بعد فقدان ابنتها التي كانت تمثل جزءاً كبيراً من حياتها.

وتداولت مشاهد مؤثرة من العزاء، ظهرت فيها الفنانة وهي تعيش لحظات صعبة خلال وداع ابنتها، وسط محاولات المقربين لمساندتها والتخفيف عنها.

وكانت الفنانة من أبرز الحاضرين الذين حرصوا على الوقوف إلى جانب نجلاء فتحي، حيث ظهرت وهي تواسيها وتدعمها في هذه المحنة الإنسانية.

وكانت نجلاء فتحي قد خرجت عن صمتها بعد وفاة ابنتها بكلمات قليلة ومؤثرة، ووصفت بقولها: "كانت زي الملاك"، في رسالة عكست مكانة ابنتها الكبيرة في حياتها.

كما حضر والد الراحلة سيف الله أبو مراسم التشييع، وظهر متأثراً أثناء وصوله إلى للمشاركة في وداع ابنته، مستنداً إلى عكازه وسط أجواء حزينة.

وشهد العزاء أيضاً حضور المخرج والمنتج خضر محمد خضر، طليق ياسمين ووالد ابنتها، الذي بدا في حالة انهيار وبكاء، متأثراً بفقدانها.

وكانت ياسمين سيف أبو النجا قد توفيت إثر أزمة قلبية مفاجئة، حيث أعلن والدها خبر رحيلها، قبل أن تُشيّع إلى مثواها الأخير وسط حضور أسرتها وعدد من المقربين.