مشهد أبكى روزينا لاذقاني .. زيارة إنسانية تثير تفاعلاً واسعاً في معرض دمشق

وأثارت روزينا لاذقاني تفاعلاً واسعاً بعد انتشار مقطع فيديو يوثق لحظة تأثرها أثناء زيارتها جناحاً يضم مجسّماً يحاكي سجن صيدنايا، إذ ظهرت وهي تتأمل تفاصيل المجسّم قبل أن تغلبها مشاعرها وتذرف الدموع.

وتفاعل رواد مع المشهد، معتبرين أن تأثر لاذقاني عكس حجم الألم والذكريات المرتبطة بقضية المعتقلين وما مرّ به آلاف السوريين داخل السجن.

وجاءت هذه اللحظة في ظل دور لاذقاني الجديد كعضو في السوري، وانضمامها إلى لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، بالتزامن مع استمرار نشاطها في المجال الفني.

وفي جانب آخر من فعاليات المعرض، ظهر الفنان خلال جولة بين الأجنحة المختلفة، وسط استقبال حافل من الزوار الذين التفوا حوله والتقطوا الصور معه.

وتداول المتابعون مقاطع توثق حضور سليمان وتفاعله مع الجمهور، لتصبح زيارته واحدة من أبرز اللحظات الفنية في المعرض الذي يجمع بين الجوانب الاقتصادية والثقافية والفنية.

وجمع حضور روزينا لاذقاني وجمال سليمان بين إنساني مؤثر وتفاعل جماهيري واسع، ليكونا من أبرز الوجوه الفنية التي لفتت الأنظار خلال الثالثة والستين من معرض .