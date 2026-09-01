هيفاء وهبي ونور الغندور في وصلة رقص عفوية داخل السيارة.. فيديو لهما يتصدر

وظهرت نور الغندور برفقة داخل السيارة، حيث تفاعلت النجمتان مع أغنية الجديدة "نوغا"، ورددتا كلماتها في أجواء مليئة بالمرح والعفوية، فيما ظهرت هيفاء وهي تؤدي الأغنية بدلع وحماس، بينما شاركتها نور الغندور بحركات راقصة خفيفة عكست العلاقة الودية بينهما.

وحظيت المقاطع المنتشرة بتفاعل كبير من الجمهور، الذي أشاد بالكيمياء الواضحة بين الفنانتين، واعتبر البعض أن الفيديو حمل طابعاً عفوياً بعيداً عن أجواء الشهرة والتصوير الرسمي، كما جاء كدعم غير مباشر لأغنية هيفاء الجديدة التي طرحتها مؤخراً.

وكانت نور الغندور قد تحدثت في أكثر من مناسبة عن علاقتها بهيفاء ، مؤكدة إعجابها بشخصيتها وروحها المرحة، واصفة إياها بأنها تتمتع بروح طفولية جميلة تظهر بعيداً عن الأضواء والكاميرات.

ولم تقتصر مشاركة نور الغندور على الفيديوهات، إذ نشرت أيضاً صوراً جمعتها بهيفاء وهبي، حيث لفتت إطلالتا النجمتين الأنظار. واختارت هيفاء إطلالة تجمع بين الأناقة والفخامة، بملابس عصرية ذات طابع كلاسيكي، بينما ظهرت نور الغندور بفستان قصير أنيق يناسب أجواء السهر.

وتأتي هذه الإطلالة بعد أن أصبحت نور الغندور من الفنانات اللواتي يلفتن الأنظار بإطلالاتهن وتفاعلهن المستمر مع الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيما تواصل هيفاء وهبي نشاطها الفني بعد طرح أغنيتها الجديدة "نوغا".