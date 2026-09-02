ملحم زين وهادي خليل يشــ ــعلان أجواء زفاف نادر الأتات بالغناء

وكان من بين الحضور الفنان السوري معتصم النهار برفقة زوجته لين برنجكجي، والفنانة سيرين عبد النور برفقة زوجها فريد رحمة، إلى جانب الفنانين ملحم زين وهادي خليل وعدد من الوجوه الفنية والاجتماعية.
ومنذ لحظة دخول الزفة، علت أجواء الدبكة والفرح، وشارك معتصم النهار العريس وأصدقاءه الدبكة بحماس لافت، في حين بدت سيرين عبد النور مستمتعة بالأجواء وشاركت الحاضرين فرحتهم في ليلة زفاف نادر وجنى.
أما ملحم زين وهادي خليل، فلم يكتفيا بالحضور، بل شاركا نادر الأتات فرحته بالغناء خلال الحفل، وسط تفاعل كبير من العروسين والضيوف، في مشاهد عكست أجواء الصداقة والفرح التي سيطرت على السهرة.
وشهد الحفل لحظات عفوية جمعت النجوم بالعروسين، من الغناء إلى الدبكة والرقص، في وقت وثقت كاميرا «الجديد» أبرز تفاصيل الزفاف وأجوائه، وحضور النجوم الذين حرصوا على مشاركة نادر الأتات وجنى إسماعيل هذه المناسبة الخاصة.