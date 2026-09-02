بعد رحيلها المفاجئ.. الكشف عن موعد ومكان عزاء ابنة نجلاء فتحي

وأعلن عمر سيف أبو النجا، شقيق الراحلة، أن الأسرة ستتلقى واجب العزاء يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، بعد صلاة ، في عمر بجوار نادي هليوبوليس.

وكان جثمان ياسمين قد شُيّع يوم الاثنين 31 آب/أغسطس من نفسه، بحضور أفراد العائلة وعدد من المقربين ونجوم الفن. وخلال مراسم الجنازة، ظهرت نجلاء فتحي في انهيار وحزن شديدين على فقدان ابنتها، فيما حرصت الفنانة وعدد من أصدقائها على الوقوف إلى جانبها ومساندتها.

وعُرفت ياسمين أبو النجا بابتعادها عن الأضواء والوسط الفني، رغم انتمائها إلى عائلة فنية، إذ حافظت طوال سنوات على خصوصية حياتها، وكانت إطلالاتها الإعلامية والمناسبات العامة نادرة.