نور اللبنانية تعود للظهور بعد 6 أشهر على وفاة زوجها.. والجمهور يساندها برسائل مؤثرة

وشاركت نور متابعيها مجموعة من الصور الحديثة التي سرعان ما لاقت تفاعلاً واسعاً، إذ عبّر الجمهور عن سعادته بعودتها، وحرص عدد كبير من المتابعين على دعمها بكلمات المحبة والمساندة.





ويأتي هذا الظهور بعد أشهر صعبة عاشتها الفنانة عقب رحيل زوجها، حيث فضّلت الابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي والتزام الهدوء خلال فترة الحداد.

وفور نشر الصور، انهالت عليها التعليقات التي حملت دعوات بالصبر والقوة وتجاوز هذه المرحلة المؤلمة، فيما أكد متابعون اشتياقهم إليها وإلى حضورها الفني، متمنين أن تشكل عودتها بدايةً لمرحلة أكثر هدوءاً في حياتها.