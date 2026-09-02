وثيقة عمرها 24 عاماً تفضح غياب نجوم سوريين عن درس التمثيل.. وغسان مسعود يعاقبهم!

وبدأت القصة عندما نشر الفنان مجد فضة عبر خاصية «الستوري» في حسابه على «إنستغرام» صورة الوثيقة، وأشار إلى زميليه محمد وفرزدق ديوب، مستعيداً معهما المرحلة التي جمعتهم على مقاعد الدراسة قبل دخولهم عالم الاحتراف.

وتفاعل محمد الأحمد مع المنشور بطريقة ساخرة، فأعاد نشر الصورة وتوقف عند ترتيب اسمه في قائمة الطلاب المشمولين بالعقوبة، محولاً الواقعة التي مضى عليها أكثر من عقدين إلى ذكرى طريفة شاركها مع متابعيه.

وتضمنت الوثيقة، المؤرخة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2002، قراراً بتوجيه إنذار مسجل إلى مجموعة من طلاب السنة الثانية بسبب غيابهم عن درس التمثيل، استناداً إلى المادة 80 من اللائحة الداخلية للمعهد.

وشملت قائمة الطلاب كلاً من محمد الأحمد، ومجد فضة، ونسرين طافش، وفرزدق ديوب، وأحمد صلان، فيما حمل القرار توقيع رئيس قسم التمثيل آنذاك، الفنان والأستاذ غسان مسعود.

وبعد مرور 24 عاماً، استعاد الفنانون الواقعة بروح من المرح والحنين إلى مرحلة دراستهم، قبل أن يصبحوا من الوجوه المعروفة على شاشة الدراما .