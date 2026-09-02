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شروق تتهم دكتور فود بالسرقة .. فيديو جديد يغير مسار القضية ومذكرة توقيف جديدة بحقه ؟
شروق تتهم دكتور فود بالسرقة .. فيديو جديد يغير مسار القضية ومذكرة توقيف جديدة بحقه ؟
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شروق تتهم دكتور فود بالسرقة .. فيديو جديد يغير مسار القضية ومذكرة توقيف جديدة بحقه ؟

فن و منوعات

2026-09-02 | 10:24
شروق تتهم دكتور فود بالسرقة .. فيديو جديد يغير مسار القضية ومذكرة توقيف جديدة بحقه ؟
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Aljadeed
شروق تتهم دكتور فود بالسرقة .. فيديو جديد يغير مسار القضية ومذكرة توقيف جديدة بحقه ؟

شهدت قضية صانعة المحتوى شروق ظاهر وزوجها جورج ديب، المعروف باسم «دكتور فود»، تطورات جديدة بعد مثولهما أمام قاضية التحقيق في جبل لبنان جويل عيسى الخوري، في ملف يتضمن اتهامات متبادلة بالضرب والإيذاء وسرقة الأموال والمجوهرات والمستندات الرسمية.

وبحسب ما أورده موقع «ليبانون ديبايت» نقلاً عن محاضر التحقيق، اتهمت شروق زوجها بالاعتداء عليها داخل منزلهما في فتقا، والاستيلاء على نحو 100 ألف دولار ومجوهراتها وعدد من أوراقها الثبوتية. وقدمت تقريراً لطبيب شرعي قالت إنه يوثق تعرضها لرضوض استوجبت تعطيلها عن العمل مدة ستة أيام، مطالبة بتوقيفه وإعادة جميع ممتلكاتها.

في المقابل، نفى دكتور فود الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أنه غادر المنزل بسبب الخلافات الزوجية من دون أن يأخذ أي أموال أو مجوهرات. وأشار إلى وجود كاميرات مراقبة داخل المنزل، قال إن تسجيلاتها قد تثبت صحة روايته.

وكشف جورج ديب عن وجود مقطع فيديو قال إنه يوثق حضور شروق إلى منزله في رحبة بعد الواقعة المتنازع عليها، بهدف تسوية الخلافات بينهما. واعتبر أن هذا المقطع يناقض بعض ما ورد في شكواها، ما قد يجعله عنصراً أساسياً في التحقيقات ويؤثر في مسار القضية.

كما تبادل الطرفان اتهامات أخرى، لا تزال جميعها موضع تحقيق ولم يصدر حكم قضائي نهائي يثبتها. وفيما تتجه الأنظار إلى القرار الذي ستتخذه قاضية التحقيق، أُثيرت تساؤلات حول إمكان صدور مذكرة توقيف جديدة بحق دكتور فود، من دون تأكيد رسمي حتى الآن.

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