شروق تتهم دكتور فود بالسرقة .. فيديو جديد يغير مسار القضية ومذكرة توقيف جديدة بحقه ؟

أثارت النجمة الأميركية أريانا غراندي موجة واسعة من التكهنات حول اقتراب زواجها من حبيبها الراقص ريكي ألفاريز، بعدما غيّرت كلمات أغنيتها الشهيرة «Thank U, Next» خلال الحفل الختامي لجولتها الغنائية «Eternal Sunshine Tour» على مسرح «The O2» في لندن.
أعادت وثيقة رسمية قديمة تعود إلى عام 2002 عدداً من نجوم الدراما السورية إلى ذكريات الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، بعدما كشفت تعرضهم لإنذار بسبب غيابهم عن أحد دروس التمثيل.
عادت الفنانة اللبنانية نور إلى الظهور عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للمرة الأولى منذ وفاة زوجها قبل نحو ستة أشهر، بعد فترة من الغياب والابتعاد عن الأضواء.