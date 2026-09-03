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محمد صلاح يرزق بمولوده الثالث.. وهذا الاسم الذي اختاره له
محمد صلاح يرزق بمولوده الثالث.. وهذا الاسم الذي اختاره له
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محمد صلاح يرزق بمولوده الثالث.. وهذا الاسم الذي اختاره له

فن و منوعات

2026-09-03 | 04:05
محمد صلاح يرزق بمولوده الثالث.. وهذا الاسم الذي اختاره له
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Aljadeed
محمد صلاح يرزق بمولوده الثالث.. وهذا الاسم الذي اختاره له

أعلن اسم المولود الثالث لنجم كرة القدم المصري محمد صلاح، بعدما كشفت شقيقته رباب صلاح عن اسم الطفل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام".

ونشرت رباب صورة لغطاء رأس خاص بالمولود يحمل اسمه باللغة الإنجليزية، وعلّقت قائلة: "حبيب قلب عمتو نور الدنيا، ليل محمد صلاح"، لتكشف أن نجل قائد منتخب مصر يحمل اسم "ليل".

واختار محمد صلاح وزوجته اسمًا عربيًا قديمًا وغير متداول بشكل كبير بين الذكور، إذ يشير معنى "ليل" إلى الفترة الممتدة من غروب الشمس حتى طلوع الفجر.

وكان رئيس نادي طرابزون سبور التركي أرطغرل دوغان قد كشف في تصريحات إعلامية أن صلاح غادر تركيا خلال الساعات الماضية بسبب استعداد زوجته للولادة في أحد المستشفيات خارج البلاد، مؤكداً أن اللاعب رُزق بمولود ذكر.

وينضم "ليل" إلى شقيقتيه مكة وكيان، ليصبح محمد صلاح أبًا لثلاثة أطفال.

وعلى الصعيد الرياضي، يواصل صلاح مشواره مع طرابزون سبور، في ظل بداية متذبذبة للفريق هذا الموسم، بينما نجح اللاعب المصري في تسجيل ثلاثة أهداف حتى الآن في منافسات الدوري التركي.

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