نادين الراسي تغني لشقيقها الراحل جورج الراسي.. لحظات مؤثرة كادت تبكيها

وشاركت نادين متابعيها عبر حسابها على «إنستغرام» مقطع فيديو وثّق اللحظات التي سبقت دخولها إلى المطعم، وصولًا إلى غنائها وتأثرها بمحبة الجمهور المستمرة لشقيقها الراحل.واستُهل المقطع بأجواء عفوية، إذ سألها أحد مرافقيها عمّا تنوي فعله، فأجابته مازحة: «ضرب». وعندما استفسر عن نوع «الضرب»، قالت: «كبسة.. شاهدوا ماذا سيحدث».وقبل دخولها، بدت علامات التوتر واضحة على نادين، التي سألت إن كان بإمكانها التوجه إلى الداخل، ثم بدأت غناء «قلبي مات»، محاولة استحضار أسلوب شقيقها ونبرة صوته.ودخلت نادين المطعم على وقع الأغنية وسط تصفيق الحاضرين، قبل أن تتحول الأجواء سريعًا إلى لحظة شديدة التأثير، مع تفاعل الجمهور مع عمل يحمل بالنسبة إليها ذكرى عاطفية خاصة.وخلال الغناء، حاولت نادين حبس دموعها وإخفاء تأثرها، ثم اقتربت من عازف الأورغ وقالت له: «مستحيل كان يمرق من حدكن وما ينزل، فنزلت عنه».وطلب العازف من الحاضرين التصفيق لنادين ولروح ، ما زاد من تأثرها وأعاد إلى الواجهة عمق العلاقة التي لا تزال تربطها بذكرى شقيقها رغم رحيله.وأرفقت نادين الفيديو برسالة قصيرة وجهتها إلى جورج، كتبت فيها: «شو بتحبك الناس يا خيي»، مضيفة رمزي القبضة والقلب المكسور، تعبيرًا عن اشتياقها إليه وتأثرها باستمرار محبة الجمهور له.