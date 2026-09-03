والدة دكتور فود ترد على اتهام ابنها بالسرقة واصدار مذكرة توقيف جديدة بحقه

ونشرت والدة دكتور فود مجموعة من المنشورات عبر خاصية القصص على حسابها، ردّت فيها على ما وصفته بالاتهامات والتصريحات المتداولة، متوجهة إلى شروق بعبارات حادة، ومعلّقة على مصادر الأموال التي تحدثت عنها .وفي منشور أول، كتبت والدة : يا جماعة مجنون يحكي وعاقل يفهم، قبل أن تتساءل عن مصادر الأموال التي تتحدث عنها شروق، قائلةً بمعنى كلامها إن جورج يعمل في مجالات عدة، من بينها صناعة الشوكولا وصناعة المحتوى، إضافة إلى علاقاته مع التجار وتقييم الطعام في المطاعم، كما أشارت إلى شهرته ومحبة الجمهور له.وأضافت في رسالتها متسائلةً عن مبلغ 100 ألف الذي جرى تداوله في سياق الخلاف، بالقول: مش عارفة من وين جابت المصاري وشو مئة ألف دولاراللي سارقها جورج؟ عن جد شو هيدا"، في إشارة إلى رفضها للرواية التي تتهم نجلها بالاستيلاء على أموال شروق.ولم تتوقف والدة دكتور فود عند هذا الحد، إذ نشرت رسالة أخرى حملت رواية مختلفة تماماً حول الوضع المالي داخل العائلة، وقالت فيها: "طلعت شروق هي عم تشتغل وتجيب المصاري وجورج سرقلها المصاري".كما أضافت أن شروق، بحسب روايتها، كانت تساعد في المصاريف، قائلة: "وكمان كانت عم تصرف علينا وتعطينا معاشات لإلي ولولادي".وأضافت: "بتمنّى يلي عم تألف الكلام عن جورج ويحكوا شي مش مظبوط عنه ما سألوا من جابت شروق المصاري كم سنة. جورج بيعمل محتوى وبيشتغل ليل ونهار ومش شوكولا، والكل التجار بيعرفوا قديش تعب وبيعرفوا جورج أمين وصادق وما بحياته بياكل قرش حرام، والكل يلي بيعرفه بطيبته وصدقه، والكل بيشهد عن إنّه من عيلة محترمة.