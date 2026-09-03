أبو علي الساحلي يكشف ردّ فعل ناصيف زيتون بعد نشر محتوى عنه

حلّ صانع المحتوى حسن الساحلي، المعروف عبر بلقب «أبو علي الساحلي»، ضيفًا على برنامج «صباح اليوم» عبر «الجديد»، حيث تحدّث عن انطلاقته في صناعة المحتوى وأبرز الصعوبات التي واجهها خلال مسيرته.

وكشف خلال اللقاء عن ردود فعل عدد من الأشخاص الذين تناولهم بالتعليق في مقاطع الفيديو التي ينشرها، ومن بينهم الفنان السوري ، الذي إلى متابعة حسابه عبر .



وأكد الساحلي أن الشهرة لم تغيّر شخصيته، وأنه لا يزال محافظًا على تواضعه وطبيعته، مشددًا على أن الجمهور هو صاحب الفضل في نجاحه وانتشاره.



كما أوضح أنه يرفض ظهور أبنائه في المحتوى الذي يقدمه، حرصًا منه على إبقاء حياتهم بعيدة عن منصات التواصل الاجتماعي والأضواء.



