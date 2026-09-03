أبو علي الساحلي يكشف ردّ فعل ناصيف زيتون بعد نشر محتوى عنه

خسر الفن الليبي أحد أبرز وجوهه الكوميدية برحيل الفنان خالد كافو، الذي توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل مصحة الفوز في العاصمة طرابلس، تاركًا خلفه مسيرة فنية امتدت لسنوات بين المسرح والتلفزيون.
رحلت الممثلة الأمريكية كارلا جيفري، المعروفة بشخصية "بري" في سلسلة أفلام ديزني الشهيرة "زومبي"، عن عمر 33 عامًا، في خبر صدم جمهورها ومحبي أعمالها حول العالم.
أثارت النجمة الكندية سيلين ديون تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في حوار عفوي مع صحفية لبنانية في أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس، تخلله حديث عن لبنان والمطبخ اللبناني والفنانة الكبيرة فيروز.