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سيلين ديون تسأل عن فيروز.. وإجابتها تشعل مواقع التواصل
سيلين ديون تسأل عن فيروز.. وإجابتها تشعل مواقع التواصل
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سيلين ديون تسأل عن فيروز.. وإجابتها تشعل مواقع التواصل

فن و منوعات

2026-09-03 | 07:29
سيلين ديون تسأل عن فيروز.. وإجابتها تشعل مواقع التواصل
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Aljadeed
سيلين ديون تسأل عن فيروز.. وإجابتها تشعل مواقع التواصل

أثارت النجمة الكندية سيلين ديون تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في حوار عفوي مع صحفية لبنانية في أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس، تخلله حديث عن لبنان والمطبخ اللبناني والفنانة الكبيرة فيروز.

وخلال اللقاء، نقلت الصحفية إلى سيلين ديون محبة اللبنانيين لها ورغبتهم في رؤيتها تحيي حفلات في لبنان، لتؤكد النجمة الكندية حبها الكبير للبنان وشعبه، كما دخلت في حديث طريف عن المطبخ اللبناني بعدما كشفت عن رغبتها في تناول طبق "البابا غنوج".

أما المفاجأة فجاءت عندما سألت الصحفية سيلين ديون إن كانت تعرف الفنانة اللبنانية فيروز، لتجيب النجمة العالمية بأنها لا تعرفها، قبل أن تسأل بعفوية: "هل يجب أن أستمع إليها؟".

وعرّفت الصحفية سيلين ديون بمكانة فيروز الفنية، مؤكدة أن صوتها من أجمل الأصوات، واصفة إياه بأنه "الأجمل بعد صوتك"، ما دفع ديون إلى طلب تكرار اسم فيروز، مؤكدة أنها ستحاول تذكره والاستماع إلى أعمالها.

وانتشر مقطع الحوار بشكل واسع عبر المنصات الرقمية، وانقسمت ردود الفعل بين من عبّر عن دهشته لعدم معرفة سيلين ديون بفيروز، ومن رأى أن اختلاف الثقافات الموسيقية بين الشرق والغرب قد يفسر ذلك.

وتستعد سيلين ديون للعودة إلى المسرح خلال شهر سبتمبر الجاري، عبر سلسلة حفلات في Plenitude Arena بمدينة نانتير الفرنسية، حيث تبدأ عروضها في 12 سبتمبر وتستمر حتى 17 أكتوبر 2026.

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