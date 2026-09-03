سيلين ديون تسأل عن فيروز.. وإجابتها تشعل مواقع التواصل

وخلال اللقاء، نقلت الصحفية إلى ديون محبة اللبنانيين لها ورغبتهم في رؤيتها تحيي حفلات في ، لتؤكد الكندية حبها الكبير للبنان وشعبه، كما دخلت في حديث طريف عن المطبخ اللبناني بعدما كشفت عن رغبتها في تناول طبق "البابا غنوج".

أما المفاجأة فجاءت عندما سألت الصحفية سيلين ديون إن كانت تعرف الفنانة فيروز، لتجيب النجمة العالمية بأنها لا تعرفها، قبل أن تسأل بعفوية: "هل يجب أن أستمع إليها؟".

وعرّفت الصحفية سيلين ديون بمكانة فيروز الفنية، مؤكدة أن صوتها من أجمل الأصوات، واصفة إياه بأنه "الأجمل بعد صوتك"، ما دفع ديون إلى طلب تكرار اسم فيروز، مؤكدة أنها ستحاول تذكره والاستماع إلى أعمالها.

وانتشر مقطع الحوار بشكل واسع عبر المنصات الرقمية، وانقسمت ردود الفعل بين من عبّر عن دهشته لعدم معرفة سيلين ديون بفيروز، ومن رأى أن اختلاف الثقافات الموسيقية بين الشرق والغرب قد يفسر ذلك.

وتستعد سيلين ديون للعودة إلى المسرح خلال شهر سبتمبر الجاري، عبر سلسلة حفلات في Plenitude Arena بمدينة نانتير ، حيث تبدأ عروضها في 12 سبتمبر وتستمر حتى 17 أكتوبر 2026.