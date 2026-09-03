راندا البحيري تكشف عن خضوعها لعمليات جراحية وتطلب دعاء الجمهور

وشاركت راندا البحيري تفاصيل حالتها عبر حسابها الرسمي على " "، حيث وجهت رسالة شكر إلى الفريق الطبي الذي يتابع وضعها الصحي، مشيدة بالكفاءات الطبية والأطباء والممرضين الذين قدموا لها الرعاية.

وقالت البحيري إنها تتمنى أن تمر فترة العلاج ، وأعربت عن أملها في ألا تضطر إلى الخضوع لعمليات ، طالبة من جمهورها الدعاء لها بالشفاء.

كما وجهت رسالة شكر إلى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والنقابة، تقديرًا للدعم والاهتمام الذي قدموه لها خلال أزمتها الصحية.

وأثارت منشورات راندا تساؤلات بين المتابعين حول طبيعة مرضها، بعدما تحدثت عن معاناة النساء مع بعض الأمراض، بينها أمراض المناعة والعظام والرحم والأمراض الخبيثة، لكنها لم تكشف عن تشخيص محدد لحالتها الصحية حتى الآن.

كما زادت التساؤلات بعد توجيهها الشكر لطبيب متخصص في أمراض النساء والتوليد وجراحات المناظير، إلا أنه لا توجد معلومات رسمية تؤكد طبيعة الحالة التي تخضع للعلاج بسببها.

وكانت راندا البحيري قد كشفت سابقًا عن مرورها بوعكة صحية صعبة، مشيرة إلى أنها كانت تخرج من تعب لتدخل في آخر، لكنها تحاول التحمل ومواجهة هذه المرحلة بعيدًا عن إثارة القلق بين جمهورها.