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راندا البحيري تكشف عن خضوعها لعمليات جراحية وتطلب دعاء الجمهور
راندا البحيري تكشف عن خضوعها لعمليات جراحية وتطلب دعاء الجمهور
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راندا البحيري تكشف عن خضوعها لعمليات جراحية وتطلب دعاء الجمهور

فن و منوعات

2026-09-03 | 09:42
راندا البحيري تكشف عن خضوعها لعمليات جراحية وتطلب دعاء الجمهور
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Aljadeed
راندا البحيري تكشف عن خضوعها لعمليات جراحية وتطلب دعاء الجمهور

أثارت الفنانة المصرية راندا البحيري قلق جمهورها بعد كشفها عن خضوعها لعدد من العمليات الجراحية خلال الفترة الماضية، مطالبة متابعيها بالدعاء لها لتجاوز هذه المرحلة الصحية والعودة إلى حياتها الطبيعية.

وشاركت راندا البحيري تفاصيل حالتها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، حيث وجهت رسالة شكر إلى الفريق الطبي الذي يتابع وضعها الصحي، مشيدة بالكفاءات الطبية المصرية والأطباء والممرضين الذين قدموا لها الرعاية.

وقالت البحيري إنها تتمنى أن تمر فترة العلاج بسلام، وأعربت عن أملها في ألا تضطر إلى الخضوع لعمليات جديدة، طالبة من جمهورها الدعاء لها بالشفاء.

كما وجهت رسالة شكر إلى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والنقابة، تقديرًا للدعم والاهتمام الذي قدموه لها خلال أزمتها الصحية.

وأثارت منشورات راندا تساؤلات بين المتابعين حول طبيعة مرضها، بعدما تحدثت بشكل عام عن معاناة النساء مع بعض الأمراض، بينها أمراض المناعة والعظام والرحم والأمراض الخبيثة، لكنها لم تكشف عن تشخيص محدد لحالتها الصحية حتى الآن.

كما زادت التساؤلات بعد توجيهها الشكر لطبيب متخصص في أمراض النساء والتوليد وجراحات المناظير، إلا أنه لا توجد معلومات رسمية تؤكد طبيعة الحالة التي تخضع للعلاج بسببها.

وكانت راندا البحيري قد كشفت سابقًا عن مرورها بوعكة صحية صعبة، مشيرة إلى أنها كانت تخرج من تعب لتدخل في آخر، لكنها تحاول التحمل ومواجهة هذه المرحلة بعيدًا عن إثارة القلق بين جمهورها.

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