جاكوب باتالون نجم "Spider-Man" يحتفل بزفاف أسطوري في فرنسا

وامتدت احتفالات الزفاف على مدار ثلاثة أيام بين 25 و27 أغسطس 2026، واقتصرت على 56 شخصًا من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، بحضور عدد من نجوم سلسلة "Spider-Man"، بينهم توم هولاند وزيندايا وتوني ريفولوري وريمي هاي وزاك .

واختار الزوجان قصر "Château de Tourreau" في منطقة بروفانس لإقامة المناسبة، بسبب أجوائه الهادئة وتصميمه التاريخي الذي منح الاحتفال طابعًا يشبه القصص الخيالية.

وأوضح جاكوب باتالون وفيرونيكا لياهوف أنهما أرادا أن يكون زفافهما أكثر من مجرد ليلة واحدة، بل تجربة تمتد لعدة أيام تجمع الأشخاص الأقرب إليهما في أجواء مليئة بالمحبة والذكريات.

وكان من أبرز لحظات الحفل تبادل العهود المكتوبة بخط اليد، حيث حرص الزوجان على كتابة كلماتهما الخاصة من دون أن يطلع أي منهما على عهد الآخر قبل مراسم الزواج.

كما اختار إطلالتين مختلفتين خلال الاحتفال، إذ ارتدت فيرونيكا فستانين من تصميم دار "Galia Lahav"، بينما ظهر جاكوب ببدلة توكسيدو سوداء قبل أن يغيّر إطلالته إلى سترة بيضاء خلال حفل الاستقبال.

وبعد انتهاء الاحتفالات، شارك جاكوب باتالون مقطع فيديو يوثق أجمل لحظات الزفاف، معبرًا عن سعادته بالزواج من التي يحبها، واصفًا إياها بأنها أعز أصدقائه.

وأكد باتالون أن الأيام التي عاشها في بروفانس تجاوزت كل توقعاته، وشكر كل من ساهم في جعل هذه المناسبة مميزة، مشيرًا إلى أن الذكريات التي جمعتهما مع أحبائهما ستبقى حاضرة طوال حياتهما.