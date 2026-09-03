نانسي عجرم تحتفل بـ18 عامًا من الحب مع فادي الهاشم

واختارت كلمات من أحدث أغنياتها "اشهدي يا دني" للتعبير عن مشاعرها تجاه زوجها، حيث كتبت: "وعدني كل العمر تكون مني قريب.. تكبر حدّي نحب بجنون حتى نشيب"، كما أضافت رسالة باللغة وجهتها إلى فادي بمناسبة ذكرى الزواج.

وتأتي هذه المناسبة بعد رحلة زواج بدأت عام 2008، حيث شكّل واحدة من أبرز العلاقات في الوسط الفني، وأثمر زواجهما عن ثلاث بنات هنّ ميلا وإيلا وليا.

وحرصت نانسي خلال السنوات الماضية على مشاركة جمهورها بعض اللحظات العائلية، مع الحفاظ على خصوصية حياتها الزوجية بعيدًا عن الأضواء، لتبقى قصة حبها مع فادي حاضرة لدى متابعيها.