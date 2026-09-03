باسم ياخور يعتذر من والدته على الهواء لهذا السبب وعن سامر المصري :" لم يتخطى نجاحي"

وجاءت تصريحات ياخور خلال حلوله ضيفًا على الحلقة الأولى من برنامج «تحت الضغط»، الذي تقدمه الإعلامية ناديا الزعبي عبر MBC، حيث تناول خلال اللقاء جوانب شخصية من حياته، إلى جانب حديثه بصراحة عن علاقته بعدد من نجوم الدراما والمواقف التي جمعته بهم خلال مسيرته الفنية.

وخلال حديثه عن زملائه من أبناء جيله، سُئل ياخور عن الفنان الذي يعتقد أنه سبقه أو تجاوز حضوره الفني، ليتوقف عند اسم سامر المصري، مؤكدًا أنه لا يرى أن زميله تفوق عليه فنيًا أو جماهيريًا.

وأوضح ياخور أن موقفه لا ينتقص من موهبة سامر المصري أو النجاحات التي حققها، واصفًا إياه بالممثل الذي ترك بصمة واضحة من خلال مشاركته في عدد من الأعمال المهمة. لكنه شدد في المقابل على أنه لا يعتبر أن مسيرة المصري تجاوزت ما حققه هو خلال مشواره، معتبرًا أن لكل فنان تجربته ومساره وحضوره الخاص لدى الجمهور.

كما خصّ الفنان سليمان بكلمات من التقدير والامتنان، موجّهًا إليه الشكر على دعمه له في بدايات مسيرته المهنية. واستعاد مشاركته في مسلسل «الثريا» مع المخرج هيثم حقي، مؤكدًا أن هذه التجربة شكلت نقطة فارقة في حياته الفنية، وأن سليمان كان من بين الأشخاص الذين وقفوا إلى جانبه وأسهموا في دعمه خلال تلك المرحلة.

وتطرق ياخور أيضًا إلى طبيعة علاقته بالفنان مكسيم خليل، نافيًا وجود أي خلاف أو توتر بينهما. وأوضح أن العلاقة بينهما لا تزال جيدة، وأنهما يلتقيان ويتبادلان التحية بصورة طبيعية.

واستعاد في هذا السياق الفترة التي جمعتهما خلال تصوير أحد الأعمال في ، مشيرًا إلى أنهما كانا يقضيان أوقاتًا معًا ويتبادلان الأحاديث بعيدًا عن موقع التصوير، في تأكيد منه أن ما يُتداول بشأن وجود خلاف بينهما لا يعكس حقيقة علاقتهما.

وفي جانب من اللقاء، استذكر باسم ياخور موقفًا جمعه بالفنان باسل خياط خلال استضافته في برنامج «أكلناها»، الذي سبق أن قدّمه ياخور. وكشف أن خياط «ورّطه» خلال الحلقة، بعدما أدت أجواء المزاح والضحك بينهما إلى تفسير بعض الأحاديث بطريقة تسببت في مشكلة استمرت محاولات معالجة تداعياتها عدة أشهر.

وأشاد ياخور بذكاء باسل خياط وقدرته الكبيرة على قراءة المواقف والتعامل معها، لافتًا بروح ساخرة إلى أنه قد يخشى تكرار التجربة إذا جلس أمامه مجددًا في برنامج قائم على الأسئلة المحرجة والمواقف الضاغطة.