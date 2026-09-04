أول ظهور لابنة أسماء أبو اليزيد وزوجها يعلّق برسالة مؤثرة

نشر اللياقة البدنية ، زوج الفنانة أسماء أبو اليزيد، أول صورة لابنتهما “أمينة”، بعد أيام قليلة من إعلان استقبالهما مولودتهما الأولى.





وظهر في الصورة وهو يحمل طفلته، واكتفى بالتعليق قائلاً: “الحمد لله”، وسط تفاعل واسع من المتابعين الذين قدّموا التهاني للزوجين، متمنين للمولودة الصحة والسعادة.

وكان الخطيب قد أعلن ولادة طفلتهما عبر خاصية القصص المصورة في حسابه على “إنستغرام”، كاشفاً عن اختيار اسم “أمينة” لها، ومعبّراً عن سعادته ببدء مرحلة في حياتهما مع تجربة الأبوة والأمومة.



وحظي الظهور الأول للطفلة باهتمام الجمهور، لا سيما أن أسماء أبو اليزيد تحرص على إبقاء تفاصيل حياتها العائلية بعيداً عن الأضواء، ونادراً ما تشارك لحظاتها الخاصة عبر .





وعلى الصعيد الفني، شاركت أسماء أبو اليزيد في موسم 2026 من خلال مسلسلي “النص التاني” و”توابع”، مواصلةً حضورها بأدوار متنوعة بين الأعمال الدرامية والسينمائية.