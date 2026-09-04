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أول ظهور لابنة أسماء أبو اليزيد وزوجها يعلّق برسالة مؤثرة
أول ظهور لابنة أسماء أبو اليزيد وزوجها يعلّق برسالة مؤثرة
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أول ظهور لابنة أسماء أبو اليزيد وزوجها يعلّق برسالة مؤثرة

فن و منوعات

2026-09-04 | 04:21
أول ظهور لابنة أسماء أبو اليزيد وزوجها يعلّق برسالة مؤثرة
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Aljadeed
أول ظهور لابنة أسماء أبو اليزيد وزوجها يعلّق برسالة مؤثرة

نشر مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب، زوج الفنانة المصرية أسماء أبو اليزيد، أول صورة لابنتهما “أمينة”، بعد أيام قليلة من إعلان استقبالهما مولودتهما الأولى.

وظهر الخطيب في الصورة وهو يحمل طفلته، واكتفى بالتعليق قائلاً: “الحمد لله”، وسط تفاعل واسع من المتابعين الذين قدّموا التهاني للزوجين، متمنين للمولودة الصحة والسعادة.
وكان الخطيب قد أعلن ولادة طفلتهما عبر خاصية القصص المصورة في حسابه على “إنستغرام”، كاشفاً عن اختيار اسم “أمينة” لها، ومعبّراً عن سعادته ببدء مرحلة جديدة في حياتهما مع تجربة الأبوة والأمومة.

وحظي الظهور الأول للطفلة باهتمام الجمهور، لا سيما أن أسماء أبو اليزيد تحرص على إبقاء تفاصيل حياتها العائلية بعيداً عن الأضواء، ونادراً ما تشارك لحظاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وعلى الصعيد الفني، شاركت أسماء أبو اليزيد في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسلي “النص التاني” و”توابع”، مواصلةً حضورها بأدوار متنوعة بين الأعمال الدرامية والسينمائية.

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