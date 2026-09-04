تطورات الحالة الصحية لـ هبة مجدي وهذا ما تم كشفه

كشفت الفنانة فاطمة الكاشف عن تطورات مطمئنة في الحالة الصحية للفنانة هبة مجدي، معلنةً دخولها مرحلة التعافي بعد رحلة صعبة خاضتها خلال الأشهر الماضية إثر إصابتها بالسرطان.





ووجّهت فاطمة رسالة مؤثرة إلى صديقتها عبر حسابها في “فيسبوك”، عبّرت فيها عن سعادتها بتحسن حالتها، وشكرت الجمهور على دعواته الصادقة، متمنيةً لها الشفاء التام والعاجل.دراسات الاتصالات والوسائط



وكانت هبة مجدي قد اكتشفت إصابتها بالمرض في أيلول 2025، قبل أن تبدأ العلاج المكثف في تشرين الأول من العام نفسه. وحرصت طوال هذه الفترة على إبقاء تفاصيل تجربتها بعيداً عن الأضواء، والتركيز على العلاج والحفاظ على حالتها النفسية.



وسبق أن ظهرت الفنانة خلال احتفالية المولد النبوي، حيث وجّه إليها رسالة دعم، دعا لها فيها بالشفاء والعافية.



ورغم قسوة التجربة، حافظت هبة على تفاؤلها، وشاركت متابعيها في عيد ميلادها رسالة تحدثت فيها عن الرضا والصبر وقوة الإيمان، قبل أن تعلن صديقتها أخيراً بدء مرحلة التعافي، وسط دعوات جمهورها بأن تستعيد عافيتها كاملة.