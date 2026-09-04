الجزائر تسابق الزمن لإنقاذ الطــ ــفل أيوب بعد سقوطه في بئر بعمق 80 متراً

وبدأت الحادثة عندما كان يمر فوق فتحة بئر محفورة بطريقة تقليدية داخل مزرعة عائلية ومغطاة بلوح خشبي، قبل أن ينكسر اللوح فجأة ويسقط الطفل إلى داخلها.

ويبلغ عمق البئر نحو 80 متراً، فيما لا يتجاوز قطرها 40 سنتيمتراً، ما جعل عملية الوصول إلى الطفل بالغة التعقيد، خصوصاً مع طبيعة التربة وخطر حدوث انهيارات أثناء محاولات النزول المباشر.

وفور تلقي البلاغ، توجهت فرق الحماية المدنية الجزائرية إلى الموقع وبدأت عمليات الإنقاذ، إلا أن ضيق البئر حال دون مواصلة النزول عبر فتحتها، لتنتقل الفرق إلى خطة بديلة تقوم على حفر خندق موازٍ للبئر حتى الوصول إلى المستوى الذي يُعتقد أن أيوب عالق عنده، ثم شق ممر أفقي باتجاهه.

ودُعمت فرق الإنقاذ بجرافات وآليات ثقيلة، إلى جانب كاميرات متخصصة لفحص الآبار وفرق للتدخل في المناطق الوعرة، فيما بقيت سيارات الإسعاف وطاقم طبي في الموقع استعداداً للتدخل فور الوصول إلى الطفل.

ونقل والد أيوب واحدة من أكثر اللحظات تأثيراً، قائلاً إن ابنه كان يناديه من داخل البئر: "يا بابا طلعني"، في كلمات أثارت تفاعلاً واسعاً وتعاطفاً كبيراً مع العائلة.

وأعادت مأساة أيوب إلى الأذهان قصة الطفل ، الذي سقط عام 2022 داخل بئر بعمق نحو 32 متراً في إقليم شفشاون، وتابعت أنظار عملية إنقاذه على مدى أيام.

واليوم تتكرر مشاهد القلق والانتظار في ، فيما تتواصل عمليات الحفر والإنقاذ الوصول إلى أيوب وإخراجه سالماً.