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جـ ـريمة تهز المكسيك .. اغـ/ ـتيال الفنان الشهير جوناثان ميلينديز وزوجته الحامل وابنتهما
جـ ـريمة تهز المكسيك .. اغـ/ ـتيال الفنان الشهير جوناثان ميلينديز وزوجته الحامل وابنتهما
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جـ ـريمة تهز المكسيك .. اغـ/ ـتيال الفنان الشهير جوناثان ميلينديز وزوجته الحامل وابنتهما

فن و منوعات

2026-09-04 | 05:25
جـ ـريمة تهز المكسيك .. اغـ/ ـتيال الفنان الشهير جوناثان ميلينديز وزوجته الحامل وابنتهما
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Aljadeed
جـ ـريمة تهز المكسيك .. اغـ/ ـتيال الفنان الشهير جوناثان ميلينديز وزوجته الحامل وابنتهما

في جريمة مروعة هزّت الأوساط الفنية في المكسيك، عُثر على الموسيقي المكسيكي جوناثان ميلينديز وزوجته الحامل وابنتهما البالغة ثلاث سنوات ومربية الطفلة مقتولين بالرصاص داخل شقة العائلة في منطقة أتيزابان دي زاراغوزا الراقية، بالقرب من مكسيكو سيتي.

وبحسب مكتب المدعي العام في ولاية مكسيكو، فإن ميلينديز، البالغ 38 عاماً، كان عازف الأورغ في فرقة الروك المستقلة الشهيرة «كاميلو سيبتيمو»، فيما كانت زوجته آنا باولا، البالغة 35 عاماً، حاملاً في شهرها الرابع. أما الضحية الرابعة فهي أليدا روميرو فيكتوريو، البالغة 21 عاماً، والتي كانت تعمل مربيةً لدى الأسرة.
وأظهرت المعاينة الأولية أن ثلاثة من الضحايا، بينهم الطفلة الصغيرة، أُصيبوا بالرصاص في الرأس، بينما أصيبت الضحية الرابعة برصاصة في الظهر. كما عُثر على اثنين من الضحايا مقيدي اليدين، فيما وُجد كلب العائلة نافقاً وقوائمه مقيدة.
وفي مفارقة مؤلمة، عثرت السلطات داخل الشقة على طفل يبلغ ست سنوات حياً ومن دون إصابات، فيما رجّحت التحقيقات أن الجريمة وقعت بين الساعة الخامسة والنصف والسابعة وأربعين دقيقة من مساء الثلاثاء.
وفور اكتشاف الجريمة، فرضت الشرطة طوقاً أمنياً حول المبنى وبدأ المحققون بجمع الأدلة ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، بالتزامن مع فتح تحقيق موسع لكشف دوافع الجريمة وتحديد دور المتورطين فيها.
وفي تطور سريع، أعلنت السلطات المكسيكية توقيف رجلين في مكسيكو سيتي، بعد أقل من 24 ساعة على وقوع الجريمة. وحددت النيابة هوية المشتبه بهما باسمَي دييغو سيباستيان «إن» وجيراردو «إن»، مشيرةً إلى أن الأول كان من معارف ميلينديز ويُشتبه في أنه المنفذ المحتمل، بينما يخضع الثاني للتحقيق للاشتباه في مشاركته.
وأوضح وزير الأمن وحماية المواطنين في المكسيك، عمر غارسيا هارفوش، أن أحد المشتبه بهما استغل علاقة الثقة التي كانت تربطه بإحدى الضحايا للدخول إلى المنزل. ولم تعلن السلطات حتى الآن دافعاً نهائياً للجريمة، مؤكدةً أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن الوضع القانوني للموقوفين سيُكشف في المرحلة الإجرائية المناسبة.
وأثارت الجريمة صدمة واسعة في المجتمع المكسيكي، فيما نعت فرقة «كاميلو سيبتيمو» ميلينديز وعائلته، مستذكرةً مسيرته ومساهمته الفنية، وسط مطالبات بكشف جميع ملابسات الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها.

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