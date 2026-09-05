كواليس جديدة عن حفلي أصالة في دمشق.. حسم أسعار التذاكر بعد الجدل

ومن المقرر أن تحيي أصالة حفلين في صالة الفيحاء بالعاصمة السورية دمشق يومي 17 و19 أيلول/سبتمبر الجاري، في عودة منتظرة إلى إحياء الحفلات في بلدها بعد غياب دام نحو 15 عاماً.
وبحسب مصدر من الشركة المنظمة في تصريح لموقع "سيريا ون"، تتراوح أسعار التذاكر الرسمية بين 50 و250 دولاراً، إذ تبدأ بطاقات المدرجات من 50 دولاراً، فيما تصل الفئات الأعلى إلى 250 دولاراً.
ومن المقرر أن يبدأ بيع التذاكر إلكترونياً اعتباراً من السبت 5 أيلول/سبتمبر عبر منصة "إيفينتو" (Evento)، المخصصة لحجز المقاعد وشراء البطاقات.
ويأتي توضيح الأسعار بعد تداول معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن وصول سعر بعض التذاكر إلى 800 دولار، ما أثار انتقادات واسعة، قبل أن تنفي شركة Ugar Events صحة هذه الأرقام وتؤكد أن الأسعار الرسمية ستُعلن بالتزامن مع فتح باب الحجز.
وفي خطوة لافتة، أعلنت الجهة المنظمة تخصيص 50% من عائدات الحفلين للجمعيات الخيرية، بالتعاون مع مجموعة غلوري القابضة، لتأخذ عودة أصالة إلى المسرح السوري بعداً إنسانياً إلى جانب طابعها الفني.
وتحظى الحفلتان باهتمام واسع، خصوصاً أنهما تمثلان عودة أصالة للغناء في سوريا بعد سنوات طويلة من الغياب، ضمن حملة ترويجية حملت عنوان "عودة الأصالة".