أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كواليس جديدة عن حفلي أصالة في دمشق.. حسم أسعار التذاكر بعد الجدل
كواليس جديدة عن حفلي أصالة في دمشق.. حسم أسعار التذاكر بعد الجدل
A-
A+

كواليس جديدة عن حفلي أصالة في دمشق.. حسم أسعار التذاكر بعد الجدل

فن و منوعات

2026-09-05 | 03:36
كواليس جديدة عن حفلي أصالة في دمشق.. حسم أسعار التذاكر بعد الجدل
العودة الى الأعلى
Aljadeed
كواليس جديدة عن حفلي أصالة في دمشق.. حسم أسعار التذاكر بعد الجدل

بعد حالة من الجدل الواسع التي رافقت أسعار تذاكر حفلي الفنانة السورية أصالة نصري في دمشق، كشفت الجهة المنظمة التفاصيل الرسمية المتعلقة بالأسعار وموعد بدء الحجز، إلى جانب خطوة ذات طابع خيري.

ومن المقرر أن تحيي أصالة حفلين في صالة الفيحاء بالعاصمة السورية دمشق يومي 17 و19 أيلول/سبتمبر الجاري، في عودة منتظرة إلى إحياء الحفلات في بلدها بعد غياب دام نحو 15 عاماً.

وبحسب مصدر من الشركة المنظمة في تصريح لموقع "سيريا ون"، تتراوح أسعار التذاكر الرسمية بين 50 و250 دولاراً، إذ تبدأ بطاقات المدرجات من 50 دولاراً، فيما تصل الفئات الأعلى إلى 250 دولاراً.

ومن المقرر أن يبدأ بيع التذاكر إلكترونياً اعتباراً من السبت 5 أيلول/سبتمبر عبر منصة "إيفينتو" (Evento)، المخصصة لحجز المقاعد وشراء البطاقات.

ويأتي توضيح الأسعار بعد تداول معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن وصول سعر بعض التذاكر إلى 800 دولار، ما أثار انتقادات واسعة، قبل أن تنفي شركة Ugar Events صحة هذه الأرقام وتؤكد أن الأسعار الرسمية ستُعلن بالتزامن مع فتح باب الحجز.

وفي خطوة لافتة، أعلنت الجهة المنظمة تخصيص 50% من عائدات الحفلين للجمعيات الخيرية، بالتعاون مع مجموعة غلوري القابضة، لتأخذ عودة أصالة إلى المسرح السوري بعداً إنسانياً إلى جانب طابعها الفني.

وتحظى الحفلتان باهتمام واسع، خصوصاً أنهما تمثلان عودة أصالة للغناء في سوريا بعد سنوات طويلة من الغياب، ضمن حملة ترويجية حملت عنوان "عودة الأصالة".

اقرأ ايضا في فن و منوعات

الموت يفجع الفنانة السورية أمل عرفة بوفاة عمتها.. هذه تفاصيل التشييع والعزاء
07:14

الموت يفجع الفنانة السورية أمل عرفة بوفاة عمتها.. هذه تفاصيل التشييع والعزاء

فُجعت الفنانة السورية أمل عرفة، اليوم السبت 5 سبتمبر 2026، بوفاة عمتها الحاجة مرزيا محمد عرفة "أم أكرم"، حرم المرحوم الحاج إبراهيم الحرفي، في خبر أحزن عائلة الفنانة السورية.

07:14

الموت يفجع الفنانة السورية أمل عرفة بوفاة عمتها.. هذه تفاصيل التشييع والعزاء

فُجعت الفنانة السورية أمل عرفة، اليوم السبت 5 سبتمبر 2026، بوفاة عمتها الحاجة مرزيا محمد عرفة "أم أكرم"، حرم المرحوم الحاج إبراهيم الحرفي، في خبر أحزن عائلة الفنانة السورية.

«لم أحب هذا الشاب».. سركاي توتونجو يسخر مع حماه من شائعة الخلاف بعد زفافه
06:47

«لم أحب هذا الشاب».. سركاي توتونجو يسخر مع حماه من شائعة الخلاف بعد زفافه

ردّ النجم التركي سركاي توتونجو بطريقة ساخرة على التكهنات التي طالت علاقته بوالد زوجته، المغنية زينب باستك، بعد ملاحظة بعض المتابعين وجود مسافة بينهما خلال حفل الزفاف.

06:47

«لم أحب هذا الشاب».. سركاي توتونجو يسخر مع حماه من شائعة الخلاف بعد زفافه

ردّ النجم التركي سركاي توتونجو بطريقة ساخرة على التكهنات التي طالت علاقته بوالد زوجته، المغنية زينب باستك، بعد ملاحظة بعض المتابعين وجود مسافة بينهما خلال حفل الزفاف.

اختفاء 600 ألف مشاهدة من كليب نانسي عجرم يثير الشكوك.. ومكتبها يكشف الحقيقة
06:43

اختفاء 600 ألف مشاهدة من كليب نانسي عجرم يثير الشكوك.. ومكتبها يكشف الحقيقة

أثار التراجع المفاجئ في مشاهدات كليب «اشهدي يا دني» للفنانة نانسي عجرم موجة واسعة من التساؤلات، بعدما انخفض الرقم الظاهر على يوتيوب من أكثر من 3 ملايين مشاهدة إلى نحو 2.6 مليون.

06:43

اختفاء 600 ألف مشاهدة من كليب نانسي عجرم يثير الشكوك.. ومكتبها يكشف الحقيقة

أثار التراجع المفاجئ في مشاهدات كليب «اشهدي يا دني» للفنانة نانسي عجرم موجة واسعة من التساؤلات، بعدما انخفض الرقم الظاهر على يوتيوب من أكثر من 3 ملايين مشاهدة إلى نحو 2.6 مليون.

اخترنا لكم
الموت يفجع الفنانة السورية أمل عرفة بوفاة عمتها.. هذه تفاصيل التشييع والعزاء
07:14
«لم أحب هذا الشاب».. سركاي توتونجو يسخر مع حماه من شائعة الخلاف بعد زفافه
06:47
اختفاء 600 ألف مشاهدة من كليب نانسي عجرم يثير الشكوك.. ومكتبها يكشف الحقيقة
06:43
بعد رحلة علاج طويلة.. آيات أباظة تطمئن جمهورها على حالتها الصحية
06:40

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026