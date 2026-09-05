أحمد سعد يلتقي سانت ليفانت ووالده ويوجه لهما رسالة طريفة: "والده أظرف منه بكتير!"

وأعرب أحمد سعد عن سعادته باللقاء، مشيداً بشخصية سانت ليفانت ووالده، قبل أن يمازحهما بتعليق طريف قال فيه إن والد سانت ليفانت "أجمل وأحلى وأظرف من سان بكتير"، في رسالة أثارت تفاعلاً بين المتابعين.
وفي سياق منفصل، يستعد أحمد سعد لإحياء حفل غنائي في لبنان يوم 26 سبتمبر/أيلول 2026 في "فورم دي بيروت"، حيث روّج للحفل عبر حساباته وكتب: "لبنان.. نحن قادمون".
ويواصل أحمد سعد خلال الفترة الحالية نشاطه الفني وإحياء حفلاته في عدد من الدول العربية، بالتزامن مع استعداداته للقاء جمهوره اللبناني بعد أيام قليلة.
فُجعت الفنانة السورية أمل عرفة، اليوم السبت 5 سبتمبر 2026، بوفاة عمتها الحاجة مرزيا محمد عرفة "أم أكرم"، حرم المرحوم الحاج إبراهيم الحرفي، في خبر أحزن عائلة الفنانة السورية.
ردّ النجم التركي سركاي توتونجو بطريقة ساخرة على التكهنات التي طالت علاقته بوالد زوجته، المغنية زينب باستك، بعد ملاحظة بعض المتابعين وجود مسافة بينهما خلال حفل الزفاف.
أثار التراجع المفاجئ في مشاهدات كليب «اشهدي يا دني» للفنانة نانسي عجرم موجة واسعة من التساؤلات، بعدما انخفض الرقم الظاهر على يوتيوب من أكثر من 3 ملايين مشاهدة إلى نحو 2.6 مليون.