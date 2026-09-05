أحمد سعد يلتقي سانت ليفانت ووالده ويوجه لهما رسالة طريفة: "والده أظرف منه بكتير!"

وأعرب عن سعادته باللقاء، مشيداً بشخصية ليفانت ووالده، قبل أن يمازحهما بتعليق قال فيه إن والد سانت ليفانت "أجمل وأحلى وأظرف من سان بكتير"، في رسالة أثارت تفاعلاً بين المتابعين.

وفي سياق منفصل، يستعد سعد لإحياء حفل غنائي في يوم 26 سبتمبر/أيلول 2026 في "فورم دي "، حيث روّج للحفل عبر حساباته وكتب: "لبنان.. نحن قادمون".

ويواصل أحمد سعد خلال الفترة الحالية نشاطه الفني وإحياء حفلاته في عدد من ، بالتزامن مع استعداداته للقاء جمهوره اللبناني بعد أيام قليلة.