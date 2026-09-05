نقل بهاء سلطان إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث سير.. والكشف عن حالته الصحية

وكشفت مصادر مقربة منه أن الحادث تسبب بإصابات طفيفة، مؤكدة أن حالته مستقرة ولا تدعو إلى القلق. وخضع الفنان المصري داخل المستشفى للأشعة والتحاليل للتأكد من عدم وجود إصابات خطيرة تحتاج إلى تدخل طبي.

وجاءت نتائج الفحوصات مطمئنة، فيما يواصل أفراد أسرته وفريق عمله متابعة وضعه الصحي. وتفاعل جمهوره مع الخبر، معبرًا عن قلقه ومتمنيًا له السلامة والشفاء العاجل.

فنيًا، يستعد لاستكمال تحضيرات ألبومه الجديد، بعدما تقرر تأجيل طرحه بسبب إعادة اختيار بعض الأغنيات وازدحام الموسم بالإصدارات الفنية، مع احتمال إطلاقه قبل بداية موسم الشتاء.