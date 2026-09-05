بعد رحلة علاج طويلة.. آيات أباظة تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

وأثار المنشور تفاعلًا واسعًا بين متابعيها وزملائها في الوسط الفني والإعلامي، الذين حرصوا على رسائل الدعم إليها والدعاء لها بالشفاء الكامل وتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وكان زوجها، السيناريست ، قد كشف في وقت سابق أن آيات تواصل رحلة علاجها، موضحًا أن طبيعة حالتها تحتاج إلى بعض الوقت قبل الحديث بصورة نهائية عن تعافيها.

وأكد حينها وجود تحسن تدريجي في وضعها الصحي، مشددًا على أهمية دعوات الجمهور ودعم المقربين منها. وجاء منشور آيات الأخير ليمنح عائلتها ومحبيها مزيدًا من الاطمئنان، وسط تمنيات باستمرار تحسن حالتها.